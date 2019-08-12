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Dünyanın en zenginleri 2019’u sevdi

Dünyanın en zengin 25 ailesinin serveti yüzde 24 artarak 1.4 trilyon dolara çıktı. Walton'lar dakikada 70 bin dolar ( 385 bin TL) kazanırken El Suud Ailesi 100 milyar dolarlık serveti ile dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr
14:41 -
Haberler Ekonomi
Dünyanın en zenginleri 2019’u sevdi

2019 dünyanın en zengin ailelerine ilaç gibi geldi. Dünyanın en zengin 25 ailesi servetlerini yüzde 24 artırdı.

Bloomberg'de yer alan habere göre ABD'nin en yaygın süpermarket zinciri Wal-Mart'ın sahibi Walton ailesinin serveti her dakika 70 bin dolar her saat 4 milyon dolar her gün ise 100 milyon dolar artıyor.

Jim Walton, Alice Walton, ve Rob Walton. Fotoğraf: Reuters

Siz bu haberin şu noktasına kadar okuduğunuzda servetlerine 23 bin dolar daha eklendi.

Dünyanın en zengin ailesinin servetinin 191 milyar dolara çıktığı tahmin ediliyor.

Walton'lara en yakın aile 127 milyarlık serveti ile Mars ailesi ona 125 milyar dolar ile Koch biraderler takip ediyor.

ABD'de zenginler varlıklarına varlık katmayı sürdürürken süper zenginler dünyada da altın zamanını yaşıyor. Dünyanın en zengin 25 ailesi geçen yıla göre servetlerini yüzde 25 artırdı. Söz konusu ailelerin toplam servetinin 1.4 trilyon dolar.

Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin toplam servetinin 100 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Suudi Arabistan petrol kaynaklarının toplandığı Aramco şirketine ise 2 trilyon dolar değer biçiliyor. Yani servetlerinin 20 katı değerinde bir şirketleri bulunuyor.

İşte dünyanın en zengin 25 ailesi

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