Dünyayı kasıp kavuran ekonomik savaş sona erdi!

Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı.” bilgisini paylaştı.

“HERKES İÇİN MUHTEŞEM BİR ANLAŞMA”

Çin’e 15 Aralık’ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Donald Trump, “İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma. Teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

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TARIM ÜRÜNÜNE KARŞILIK ASKIYA ALINMIŞTI

Washington yönetimi geçtiğimiz ekim ayı başında, Çin’den ithal edilen toplam 250 milyar dolarlık ürüne getirilecek gümrük vergisi artışının askıya alındığını duyurmuş, ABD Başkanı Trump, Çin'in 40 milyar ila 50 milyar dolar değerinde Amerikan tarım ürünlerini satın alacağını kaydetmişti.

Beyaz Saray yönetiminin gümrük tarifelerini artırmasına rağmen, Pekin yönetiminin buna misilleme yapması sebebiyle ABD’nin Çin ile olan ticaret açığı 2016’da 347 milyar dolardan 2017’de 375 milyar dolara, 2018’de ise 420 milyar dolara çıkmıştı. AA