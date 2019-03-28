Merkez bugün ne yaptı? Eski Başkanı konuştu

Sözcü, döviz kurlarında yaşananları ve hükümetin buna karşı attığı adımları, bu konuyu en iyi bilen kişilerden birine, Merkez Bankası eski Başkanı olan, halen İyi Parti Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz’a sordu.

İLGİLİ HABER Merkez Bankası'ndan swap önlemi

Yılmaz, hükümetin seçim öncesinde doların yükselmesini engellemek için önce dünya piyasalarına TL arzını kıstığını, bunun sonucu olarak Londra piyasasında Dolar/TL swap faizinin yüzde binlere kadar çıktığını söyledi. Yılmaz, “ancak hükümet bu adımın Türk ekonomisine ilerde maliyetinin çok yüksek olacağını görerek, bugün tam ters bir adım attı” dedi.

Merkez Bankası’nın bugün aldığı kararla, bankaların vadesi gelmemiş borçlar için halihazırda olan yüzde 20’lik swap sınırını yüzde 30’a çıkardığını anlatan Durmuş Yılmaz, durumu şöyle özetledi;

“Hükümet, seçim öncesinde kurun hareket etmemesi için TL arzını kıstı. Böylece TL değerlendi. Londra’daki swap faizleri yüzde binlere kadar çıktı. Bugünkü yapılan işlem ile ise, bankalar döviz alıyor, karşılığında TL veriyor. Merkez Bankası’nın bu adımı ile Londra’da yüzde binlere çıkan TL/dolar swap faizleri düşebilir. Merkez Bankası bu adımıyla piyasayı gevşetiyor. Çünkü Londra çok sıkıştı. Bu sıkışmanın Türkiye için bir bedeli olacak tabi. Hükümet de bunun farkında, o yüzden bugünkü adım atıldı.”

“YABANCININ TÜRKİYE’YE GÖNDERECEĞİ PARAYA İHTİYACI VAR”

Durmuş Yılmaz, yaşananların “operasyonel işlemler” olduğunu vurgulayarak, “Buna karşı ne önlem alınacağı hükümetin tercih meselesi. Bu krizin başlangıcı şu; Türkiye ekonomisinin döviz cinsinden yükümlülükleri var. Çünkü yeteri kadar ihracat yok. Yabancının Türkiye’ye göndereceği paraya ihtiyaç var. Bu gelecek paranın maliyetinin ilerde yükselmemesi için de, Merkez Bankası bugünkü adımı attı” dedi.