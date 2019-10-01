Düşük faizli taşıt kredisi başvuruları başladı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı. Üç kamu bankası anlaşmalı markalardan araç alana yüzde 0.49, yüzde 0.69 faizle kredi verecek. Kredinin başvuruları bugün başladı, yıl sonuna kadar sürecek.

Kampanya sıfır kilometre otomobiller için geçerli olacak. Taşıt kredisi paketi binek araçta Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais gibi yerli üretim markalar için geçerli olacak. Ticari araçlar için BMC, Otokar, Fiat, Ford, Isuzu, Karsan Temsa, BMC ve Otokar olarak belirlendi.

3 bankadan yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-500 bin TL arasında 30-60 ay için yüzde 0,49-0,69 faiz uygulayacak.

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İŞTE MARKALAR

Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek. Açıklamada, “Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir.” denildi.

Anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa olarak belirlendi.

MEVCUT KREDİ KULLANIM KOŞULLARI NEDİR?

Nihai fatura değeri 120.000.TL’yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000.-TL kadar olan kısmı için %70, 120.000.-TL’nin üstünde olan kısım için %50’sine kadar kredi kullandırılıyor.

Nihai fatura değeri 120.000 TL ve altında olan taşıt kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120.000 TL’nin üzerinde olan taşıt kredilerin vadesi ise 48 ayı geçemiyor.

HANGİ ARAÇLAR İÇİN KREDİ ALINABİLİR?

Aşağıdaki otomobiller için kredi kullanılabilir

Fiat Egea 93 bin 400 TL

Hyundai i10 92 bin 470 TL

Hyundai i20 103 bin 400 TL

Renault Clio 92 bin 900 TL

Honda Civic Sedan 129 bin 500 TL