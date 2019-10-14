Düşüşle başladı! 14 Ekim güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Altın fiyatları 14 Ekim’e düşüşle başladı. Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın: 281,60 TL

Çeyrek altın: 455,97 TL

Cumhuriyet altını: 1.879,00 TL



ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.