Düzce ve Afyonkarahisar’daki iş alımlarına yüzlerce başvuru

DÜZCE’DE 505 KİŞİLİK İŞE 2 BİN 731 KİŞİ BAŞVURDU

Düzce Valiliği aktif iş gücü hizmetleri genelgesi çerçevesinde Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol doğrultusunda gerçekleştirilecek Toplum Yararına Program (TYP) ile il genelinde 450'si temizlik görevlisi ve 55'i güvenlik görevlisi alımı yapılacağını açıkladı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve kurumlarda çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi alımı için 2 bin 512, güvenlik görevlisi alımı için ise 219 kişi başvuruda bulundu. Başvuruda bulunanlar ise kura ile belirlendi. Düzce Kalıcı Konutlar Belgesinde bulunan spor salonunda kura çekimi gerçekleştirildi. Düzce 2. Noteri tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde heyecanlı bekleyiş yaşanırken kurada çıkanlar sevindi çıkamayanlar ise üzüldü.

İŞKUR’A 3 SAATTE 500 KİŞİ BAŞVURDU

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 40 kişiye geçici istihdam sağlanacağının duyurulmasından sonra Şuhut Belediyesinde bulunan İŞKUR önünde kuyruklar oluştu.

15 güvenlik, 25 temizlik personeli alımı için İŞKUR’a 3 saat içerisinde 500 kişi başvurdu. Şuhut Belediyesi içerisinde bulunan İŞKUR birimine başvurmak isteyenler daha mesai başlamadan belediye önünde toplandı. İş başvurusu yapmak isteyen yüzlerce vatandaş, iş umuduyla girdikleri sırada saatlerce bekledi.

Başvuruların 4 Ekim Cuma günü sona ereceği öğrenildi.

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