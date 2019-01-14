e Bordro sorgulama: Memur ve işçi için internetten maaş bordrosu sorgulama işlemi…

e-Devlet üzerinden e-Bordro işlemleri yapılabiliyor, özellikle zam dönemlerinde maaş bordrosu internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Maaş bordrosu, iş yerleri tarafından her ay düzenli olarak tutulan resmi bir evraktır. Aylık kazancınızı belgeleyen maaş bordrosu nasıl çıkarılır? Maaş bordrosu nereden alınır? İşte memurlar ve işçiler için maaş bordrosu e bordro sorgulama ekranı...

e-Bordro özellikle maaş dönemlerinde sık sık gündeme geliyor. Maaş bordronuzda T.C. kimlik numaranız, adınız, soyadınız, SGK sicil numaranız, vergi numaranız ve imzanız bulunmaktadır.Aldığınız net ve brüt maaş, sigorta prim ödemeniz, maaşınızdaki kesintiler gibi bilgiler yazar. Maaş bordrosu, işçileri tek tek bilgilerinin olduğu ücret hesap pusulası şeklinde ve işletmenin bütününü bölüm bölüm veya toplu olarak gösteren listeler şeklinde olmalıdır. E BORDRO NASIL SORGULANIR? E Devlet’e giriş yaptıktan sonra e hizmetler kısmından Maliye Bakanlığı başlığı altında e- Bordro hizmetini görüntüleyebilir, yıl ve ay seçimi yaparak sorgulama yapılabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama) İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan “Yazdır” butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz. E BORDRO MAAŞ SORGULAMA EKRANI ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞ BORDROSU ÇIKARMA İŞLEMİ Özel sektörde çalışanlar maaş bordrosu alabilmek için çalıştıkları kurumun İnsan Kaynakları departmanına başvurarak maaş bordrolarını elde edebilir. Memurlar bordro sorgulamalarını E devlet üzerinden yapabilir. Sistem üzerinden geçmişe yönelik maaş bilgisi de görüntülenebilir. E Bordro uygulama sayesinde maaş bordroları internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Ancak bu hizmetten sadece devlet memurları yararlanır. Özel sektörde çalışanlar ve 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

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