E Devlet doğum yardımı başvuru sonucu sorgulama

Doğum yardımının ne olduğu ve e-devlet doğum başvuru sonucu sorgulaması son zamanlarda oldukça sık merak edilip araştırılıyor. Özellikle yeni bebek sahibi olmuş ya da bebek sahibi olmasına çok az bir zaman kalmış kişilerin merak ettiği doğum yardımı nedir? Nereden başvurulur ve başvurucu sonucu nasıl öğrenilir? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız en güncel ve net bilgiyi hazırladığımız haberde alabilirsiniz. İşte doğum yardımı ile ilgili merak ettikleriniz…

DOĞUM YARDIMI NEDİR?

Devletin doğumları desteklemek için aileye vermiş olduğu bir kereye mahsus olan ve çocuk sayısına göre değişkenlik gösteren yardıma doğum yardımı denmektedir. 2015 yılı sonrasında ailelerin canlı doğan çocukları için verdiği doğum parası her yıl artış göstermektedir.

KİMLER DOĞUM PARASI ALABİLİR?

Doğum yardımı alabilmek için;

Türk vatandaşı olmak,

Mavi kart sahibi olmak

Var olan doğumun 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşmiş olması

Doğan bebeğin yaşıyor olması gerekmektedir.

DOĞUM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde bebeğin ‘Kimlik Paylaşım Sistem'ne (KPS) kayıt işleminin yaptırılması gerekmektedir. Bu işlem yapıldıktan sonra “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanması gerekiyor. Ardından başvuru Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

E DEVLET DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Birçok işlemin sorgulanabildiği e-devlet Kapısı'ndan doğum yardımı sorgulaması da yapılabiliyor. Doğum yardımı almak için yaptığınız başvuru sonucunu sorgulayabilmek için;

İlk olarak https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-politikalar-dogum-yardimi-basvuru-sonucu-sorgulama adresine girin.

E-devlete ait bu linke bastığınızda kimlik doğrulaması yapmadıysanız kimliğimi şimdi doğrula butonuna basın.

Bu işlem için yönlendirildiğiniz sayfada sizden TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi istenecektir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa size en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

Giriş işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yine otomatik olarak doğum yardımı başvuru sonucu sayfasına gideceksiniz.

Böylelikle başvuru sonucunuzu hemen görebilirsiniz.

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