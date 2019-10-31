Kamu kurumları dijital uyum kapsamında birçok hizmeti artık online olarak internet ortamında verebilmektedir. Bu işlemlerin tek bir çatı altında verilebilmesi ve rahat ulaşabilmesi için ortaya çıkan e Devlet Kapısı vatandaşlara daha hızlı ve daha kolay bir imkan sağlamaktadır. İnternetteki vatandaşlık portalı olarak kurulan e Devlet Kapısı hemen hemen tüm kamu kuruşlarıyla ortam bir çalışma sağlayarak sizi günlerce uğraştırabilecek olan işlemleri dakikalar içinde çözümlemektedir. Dava dosyaları sorgulamasından, Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerine, ikamet belgesinden askerlik yeri sorgulamasına kadar her işlemi gerçekleştirebileceğiniz e Devlet Kapısı'na giriş işe tamamen kişiseldir. TC kimlik numarasının yanında almanız gereken bir şifre yardımı ile giriş sağlayabildiğiniz sistem güvenli bir kullanıma sahiptir. Peki, e Devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır? e Devlet Kapısı'na giriş sağlayabilmek için nereden şifre alabilirim diye sorguluyorsanız sizi için hazırlamış olduğumuz habere mutlaka göz atmalısınız. İşte e Devlet ile ilgili önemli ayrıntılar…

E DEVLET ŞİFRESİ ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e Devlet Kapısı'na giriş sağlayabilmek öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Burada karşınıza 5 farklı yöntem çıkmaktadır.

-T.C. kimlik kartı ile giriş,

-e-Devlet şifresi ile giriş,

-Mobil imza ile giriş,

-Elektronik imza ile giriş(e-imza),

-İnternet bankacılığı ile giriş.

e-Devlet sistemine giriş işlemlerinde en çok tercih edilen giriş yöntemi E-Devlet şifresi ile giriştir. Bu şifreyi de kolaylıkla alabilirsiniz. İlk kez şifre alacaklar için internet üzerinden alınması mümkün olmayan şifre PTT şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Size en yakın PTT şubesine giderek e Devlet şifresi almak istiyorum dediğinizde 2 TL karşılığında e Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Bu şifre bireysel olarak verilmektedir. Her vatandaş kendi e Devlet şifresini TC kimlik numarasının üzerinde yazdığı kimlik kartı ile alabilmektedir.