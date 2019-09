Sosyal Güvenlik Kurumu tahsis numarası son dönemlerde özellikle emekli olmuş ya da emekliliğe gün sayan vatandaşlar tarafından en çok aranan konulardan biri. Tahsis numarasının nasıl öğrenileceğini merak eden kişiler internet üzerinden birçok arama yapmaktadır. Bununla birlikte tahsis no ne işe yarar ve online olarak tahsis numarası sorgulamasının nasıl yapıldığını arayanlar yeteri kadar bilgi sahibi değiller. Emeklilik ödemeleri için özellikle gerekli olan tahsis no hakkında hazırladığımız haber sayesinde herkes bilgilenecek. Peki, e-devlet tahsis no sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte haberimizin ayrıntıları…

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAHSİS NO NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tahsis numarası; adından da anlaşılacağı gibi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olmuş ve maaşı bağlanan vatandaşlara verilen ve tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek amacıyla belirlenmiş numaradır.

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Peki, tahsis numaramı nasıl öğrenebilirim diyorsanız devlet dairelerinde gerçekleştirilen birçok işlemi online olarak yapabilme fırsatı veren e-devlet sayesinde dilediğiniz yer ve zamanda tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET TAHSİS NO SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tahsis numaranızı öğrenebilmek için diğer tüm işlemlerde olduğu gibi e-devlet Kapısı sistemine giriş yapmak yani kimlik doğrulaması yapmak zorundasınız. https://www.turkiye.gov.tr/ sitesine giriş yaptıktan sonra sizden istenen TC kimlik numarası ve e-devlet şifresini eksiksiz girmelisiniz. Eğer e-devlet şifreniz yoksa size en yakın PTT şubesinden e-devlet şifrenizi temin edebilirsiniz.

Daha sonra sisteme giriş yapıp Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasındaki işlemler menüsünü açın. Emeklilik işlemleri seçeneği sonrasında evrak takibi ya da evrak sorgulaması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

İkinci bir seçenek de Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesidir. Buradan da tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Bunun için evrak arama bölümü ile tahsis numaranızı sorgulayabilirsiniz.