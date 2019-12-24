15 Mart 2019 Cuma günü itibariyle uygulamaya konan Türkiye Bankalar Birliğinin “Risk Merkezi Raporu Başvurusu” hizmeti, e-devlet Kapısı üzerinden tüm vatandaşların kullanımına açılmış bulunmakta. Risk Merkezi Raporlarının e-devlet Kapısı üzerine taşınmasının ardından vatandaşlar çek bilgisi kredi limit ve borç bilgilerini sorgulama işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyorlar. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre vatandaşların yoğun olarak talep ettiği bir hizmet olan Risk Merkezi Raporları ile Banka ve finansal kuruluş detayları ile borç bilgilerinin yer aldığı raporda vatandaşlar, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz borçlarını görebilecek. Peki, e-devletten kredi kartı borcu sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm ayrıntıların yer aldığı haberimiz…

E-DEVLETTEN KREDİ KARTI BORCU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



15 Mart 2019'da hizmete sunulan bu hizmet kapsamında e-devlet kullanıcısı olan vatandaşlar,



-Kredi Limit,

-Borç Bilgileri ya da

-Çek Bilgileri raporunu ayda bir defa ücretsiz alabilirler.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcılar, e-devlet kapısında yer alan kimlik doğrulama yöntemlerinden biri ile kimliklerini doğrulayıp sisteme giriş yaptıktan sonra, “Risk Merkezi Raporu Başvurusu” hizmetini seçerek, “Kredi Limit ve Borç Bilgileri” veya “Çek Bilgileri” raporlarından birini talep edebilirler.

e-devlet kapısı üzerinden yapılan talebin sonrasında, bu talep Türkiye Bankalar Birliğine iletilecek. Türkiye Bankalar Birliğine gelen talepler yoğunluğuna bağlı olacak şekilde 2 saat ile bir gün arasında hazırlanan rapor ile kullanıcıya SMS ile raporun hazır olduğuna ilişkin bilgi iletilecek.

Kullanıcılara gelen SMS içeriğinde, hazırlanan raporu indirmek için kullanılacak “rapor şifresi” yer alacak. Kullanıcı, SMS ile yapılan bilgilendirmenin ardından yeniden e-Devlet Kapısına giriş yapacak. Ardından Risk Merkezi Raporu Başvurusu hizmetini seçecek. Türkiye Bankalar Birliği'nin doğrulama ekranına yönlendirilen kullanıcılar, SMS ile gelen bu şifreyi ekrandaki ilgili yere girecek. Ardından talep ettiği raporu görebilecek.

Banka ve finansal kuruluş detayları ile borç bilgilerinin yer aldığı raporda vatandaşlar, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz borçlarını görebilecek.

İLGİLİ HABER Kredi kartı borcu zaman aşımına uğrar mı?