e-Kimlik doğrulama cihazıyla dijital sözleşme dönemi başlıyor

Türkiye'nin yerli ilk e-kimlik doğrulama cihazı biOnay'a artık elektronik imza da yüklenebilecek. Fatura aboneliği, kredi başvuruları, noter ve banka işlemleri gibi pek çok alanda sözleşme süreci artık çok daha güvenli ve hızlı hale gelecek.

Kamudan özel sektöre kimlik doğrulamanın gerekli olduğu işlemlerde güvenliği sağlamak ve kurumlara uçtan uca anahtar çözümler sunmak için geliştirilen biOnay cihazlarıyla artık tüm sözleşmeler dijital ortama taşınacak. Islak imzaya eşdeğer olan elektronik imza sayesinde biOnay cihazında onay verilen sözleşmeler hukuki bir zemine kavuşacak.

HUKUKA UYGUN

Elektronik imzanın kurumlara ve vatandaşa faydalarını anlatan biOnay Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “biOnay ile yeni çipli kartlarda yer alan parmak izi, dijital fotoğraf, PIN ve dijital sertifika unsurlarını kullanarak üç faktör kimlik doğrulama gerçekleştirebilecek. Kimlik doğrulama en üst seviyede güvenlik önlemleriyle gerçekleştikten sonra, yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) üzerinden çevrimiçi ve uzaktan anında alınan elektronik imza sertifikası sayesinde dijital ortamda sözleşme imzalama işlemi hukuka uygun şekilde yapılabilecek. Elektronik imza e-kimlik kartlarına yüklenebildiği için kullanıcının yanında ek bir kart taşıması da gerekmeyecek. Üstelik günlük olarak yüklenen bu sertifika mevcut elektronik imza sertifikalarından çok daha düşük maliyete temin edilebilecek. Bu uygulama sayesinde müşteri mevcut uygulamalarda olduğu gibi elektronik imza yetkisi için beklemek zorunda kalmayacak, yüz yüze kimlik kontrolü gibi kimlik sahteciliği riski taşıyan bir prosedürden geçmeyecek veya kişisel verilerinin güvenliği konusunda endişe etmeyecek. Kurumlar ise matbu evrak veya kâğıt masraflarından tasarruf edecek, ıslak imzanın kontrolüne harcanan vakit ortadan kalkacak ve arşivlemede çıkan kişisel verilen kaybolması gibi sorunlarla karşılaşmayacak” dedi.

MAĞAZADA ANINDA KREDİ BAŞVURUSU

Yeni özellik sayesinde, mağazada alışverişini tamamlayan müşteriler, güvenli ve pratik şekilde kimlik doğrulama işlemlerini yaptıktan sonra parmak iziyle kendilerine tanımlı elektronik imzalarını alabilecek ve anında alışveriş bedeline uygun kredi sözleşmelerini onaylayabilecek. Bu sayede, bankaların kâğıt, kurye, manuel kontrol ve arşiv maliyetleri ortadan kalkacak. Kimlik kontrolü, sözleşme imzalama ve ödeme işlemlerinin tamamı yeni çipli kartlarla hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde tamamlanacak.