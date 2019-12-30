e-Oto’nun seri üretimine başladı

Dev firmanın amacı 2023 yılına kadar 1.5 milyon adet elektrikli otomobil üretmek. Elektrikli Golf'ler en azından iki farklı tiple 2020 yılının yazında piyasada olacak. Kısa süre sonra da, bu aracın SUV modeli olan ID.Crozz'un üretimi de başlayacak.

60 MİLYAR EURO'LUK YATIRIM

ABD ve Çin gibi ülkelerin önüne geçmeyi kafasına koyan Volkswagen, e-Oto alanına ilk başta 33 milyar Euro'luk yatırım yapıyor. Bu paranın üçte birini ise kendi markası olan VW'ye ayrıldı. 2024 sonuna kadar bu firma tarafından 60 milyar Euro'luk yatırım gerçekleştirilecek. Paranın bir kısmı kendi giden akıllı araçlarla dijitalleşmeye ayrılacak.

Volkswagen 10 yıl içinde 73 ayrı elektrikli model üretecek. Şirket, 2029'da, dünya 26 milyon elektrikli VW'nin sokaklarda olacağını hesaplıyor. Amaç, fosil yakıtlı araçların çıkardığı karbondioksit oranını düşürmek. Bu çalışmalara paralel olarak grup içinde ayrıca bir kemer sıkma politikası da yürütülecek. Yeni araçlarda daha az parça olduğu ve daha yüksek teknoloji kullanıldığı için yaklaşık 7000 kişi işini kaybedebilecek.