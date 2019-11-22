e-ticaret platformları indirim kampanyalarına hazırlanıyor

Yıl sonu yaklaşırken e-ticaret siteleri de indirim kampanyaları düzenlemeye hazırlanıyor. Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarında yer alan çok sayıda üründe indirim yapılacak. Tüketiciler de söz konusu kampanyaları yakından takip ediyor.

AMAZON: BEKLENEN CUMA

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Amazon indirim kampanyasını Beklenen Cuma sloganıyla açıkladı. İndirim kampanyası 26-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Söz konusu kampanyada yüzde 70’e varan indirimlerin uygulanması bekleniyor.

TRENDYOL: EFSANE GÜNLER

Bir diğer indirim kampanyası ise Efsane Günler sloganıyla 25-29 Kasım tarihleri arasında Trendyol’da düzenlenecek. İndirim oranlarının yüzde 80’e kadar yükselmesi bekleniyor. Trenyol’dan yapılan açıklamada 40 milyon ürün satışının hedeflendiği belirtildi.

HEPSİBURADA: EFSANE CUMA

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitelerinden Hepsiburada’da Efsane Cuma sloganıyla indirimler başladı. Efsane Cuma’da market ürünlerinden elektronik eşyaya kadar çok sayıda üründe indirim söz konusu.