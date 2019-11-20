E-ticaretin önemli paydaşları buluştu

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cem Boyner, Eczacıbaşı Holding, Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı Levent Kızıltan ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı konferansta perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinin üst düzey karar vericileri ve e-ticaretin tüm paydaşları bir araya gelerek networking imkânı buldu.

“TÜRKİYE PERAKENDE E-TİCARET HACMİ 5.5 MİLYAR DOLAR”

Alkaş tarafından gerçekleştirilen FutureCommerce360 Konferansı'nda, internetin günlük hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmesiyle, tüketicilerin alışveriş tercihlerinin ve küresel boyutta ticaretin yapılış şeklinin değişmesinde çok etkili olduğuna değinen Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer; “Değişen müşteri istek ve memnuniyetleri önceliklerimiz arasında yer alıyor. Artık her yer alışveriş yeri. Burada önemli olan bu alışverişi hızlı, dinamik, eğlenceli ve kolay yapabilmek. E-ticaretin ve perakendenin bu büyümedeki payını TUBISAD raporunda da müthiş bir dönüşüm içinde olduğumuzu göreceksiniz. Öte yandan e-ticaretin getirdiği yenilikler ülkenin sınırlarını aşarak, uluslararası piyasada var olmak için de mükemmel bir araç sunuyor. Dünyada 2 milyar online alışverişçinin %20'si sınır ötesinden ve Türkiye perakende e-ticaret hacmi ise 5,5 milyar dolar.”dedi.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca ise “E-ticaret, 2014-2018 arasında yakaladığı ortalama yüzde 33'lük büyüme hızı ile Türkiye’nin en dinamik sektörleri arasında yer aldı. Sektörün potansiyeli ise mevcut görünümden çok daha fazlasına işaret ediyor. E-ticaretin, perakende sektörünün müşteri deneyimi, pazarlama ve yapay zekâ gibi alanlarda sergileyeceği yenilikler üzerinde yükselerek ülkemizin dijital ekonomiye geçiş süreci ve küresel rekabet gücüne daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum.”dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA AĞIRLIĞININ ARTMASINI BEKLEMEKTEYİZ”

Nielsen Türkiye Genel Müdürü, Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, “Hızlı Tüketim Ürünleri pazarında önümüzdeki yılları etkileyecek üç trend olarak Ultra Kolaylık, Deneyim ve E-Ticaret'i görmekteyiz. Artan Kentleşme Oranı, artan mobil kullanım ve düşen ortalama hane büyüklükleri, yeni çağın alışverişçisini «Ultra Kolay» olana yönlendiriyor. Deneyim ise yükselen bir diğer trend. Özellikle Y ve Z kuşağı alışverişçiler Deneyim'e özel bir önem vermekte. Her geçen gün, birbirinden inovatif mağaza, ürün ve hizmet konseptleri hayatımıza giriyor. Gördüğümüz üçüncü trend ise E-ticaret. Türkiye'de e-ticaretin payı %5'e ulaşmış durumda; hızlı tüketim ürünleri satışları içinde payı ise %2'ye ulaşmış durumda ve önümüzdeki yıllarda ağırlığını arttırmasını beklemekteyiz.” diyerek sözlerini noktaladı.