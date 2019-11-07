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EBRD Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini 0,8 puan artırarak yüzde eksi 0,2'ye revize etti.

07:58 -
Haberler Ekonomi
EBRD Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl hafif bir daralma kaydetmesinin ardından 2020’de %2.5 büyüyebileceğini belirtti. EBRD’nin bölgesel ekonomik beklentiler raporuna göre ekonominin gelecek yıl kademeli bir toparlanma ile büyümeye dönmeden önce bu yıl %0.2 daralması bekleniyor.

Yeni Ekonomik Program’da (YEP) ekonominin bu yıl %0.5, gelecek yıl ise %5 büyüyeceği tahmin ediliyor.

EBRD yayınladığı raporda, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin 0,8 puan artırılarak yüzde eksi 0,2’ye revize edildiği, 2020 yılına ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 2,5 seviyesinde sabit tutulduğu bildirildi.

Dünya Bankası da Türkiye ekonomisinin bu yıl geçen yıla kıyasla değişiklik kaydetmeyerek sıfır büyüyeceği, 2020’de ise %3 büyüme sağlayacağı tahmininde bulunmuştu.

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Geçmiş dönemlerde %5’in üzerinde büyüme performansı gösteren Türkiye geçen yılki kur krizinin ardından bu yılın üç çeyreğinde arka arkaya yıllık bazda daraldı.

Son aylarda, gerileyen enflasyon dahil veriler iyileşme kaydederken, TCMB’nin Temmuz’dan bu yana politika faizini toplamda 10 puan düşürmesine olanak sağladı.

EBRD, TCMB’nin enflasyonun yeniden canlanmasını önlemek için gelecekteki faiz indirimlerinin hızının ılımlı olması gerektiğini belirtti. (REUTERS- BLOOMBERG HT)

Avrupa büyüme Dünya enflasyon faiz Türkiye
Son güncelleme: 08:06 07.11.2019
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