EBRD’den Türkiye’ye 1 milyar euro

Tuerkner, EBRD’nin 2019 yatırım planları ve önceliklerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018’in; jeopolitik gerilimlerin, ekonomik yavaşlamanın olduğu, para biriminde değer kayıplarının yaşandığı ve yatırımcı algısının zayıfladığı, zorlu bir yıl olduğunu ancak EBRD’nin, Türkiye ekonomisine olan güçlü bağlılığını koruduğunu söyledi. EBRD’nin, geçen yıl Türkiye’de toplam 34 projeye 1 milyar avroluk yatırım yaptığını belirten Tuerkner, EBRD’nin Türkiye'ye olan inancını sürdürdüğünü ifade etti.

Tuerkner, “2019’da Türkiye’ye geçen yıl yaptığımız yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz. Biz talep doğrultunda hareket eden bir bankayız. Yatırımlarımız, finansmana dair mevcut talebe, yerel ve dış yatırımcıların yatırım yapmak konusundaki isteğine, sermaye piyasalarının durumuna ve birçok faklı faktöre bağlı olacaktır.” diye konuştu.

HİSSE SENEDİ PORTFÖYÜNÜ ARTIRACAKLAR

Arvid Tuerkner, EBRD’nin, Türkiye'de yerel para birimini cinsinden finansmana olan desteği artırarak ülkedeki toplam yatırımlar içerisinde yerel para biriminin payını 3’te bire yükselttiğini belirterek, “EBRD, 2017 yılında Türkiye’deki 228,8 milyon avroya eş değer Türk lirası işlemini, geçen yıl önemli seviyede artırarak toplam 13 işlemle 331 milyon avro düzeyine çıkardı.” dedi.

Bankanın 2019 yatırım önceliklerine de değinen Tuerkner, şöyle devam etti:

“Bu yıl özellikle tarımın yanı sıra ihracat odaklı endüstrilere odaklanacağız. Yenilenebilir enerjiye odaklanmaya devam edeceğiz. Yenilenebilir enerjide mevcut destek mekanizmasının 2020 yılında bitmesiyle yeni bir destek mekanizmasının oluşturulmasını bekliyoruz. Bu destek mekanizması, piyasa prensiplerine dayanmalı ve Türkiye'nin, Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı'nda ortaya konan hedeflerine ulaşmasına imkan verecek şekilde olmalı.”

Kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda da yeni finansman sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Tuerkner, “Yerel para birimi cinsinden finansmana odaklanmaya ve özel sektörde inovasyonun teşvik edilmesini desteklemeye devam edeceğiz. Bankamız ayrıca, Türkiye’deki hisse senedi portföyünü artırmakla ilgilenecektir.” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN TEMELLERİ GÜÇLÜ

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik görünümünü değerlendirirken, türbülansa rağmen Türkiye'nin güçlü temellerinin ortada olduğunu vurguladı.

Tuerkner, “Türkiye’nin stratejik jeopolitik konumu, sadece ticareti açısından bir nimet değil, aynı zamanda iklimi ve kültürü de Türkiye’yi harika bir turist destinasyonu haline getiriyor. Türkiye’nin, turizmde canlanma adına bu yıl yüksek beklentileri var.” dedi.

Türkiye'nin demografisinin de son derece olumlu olduğunu ve nüfusun yarısının 30 yaşın altında bulunduğunu ifade eden Tuerkner, “İnsanların fevkalade girişimci ruhu ülkenin gelişen özel sektörünü beslemeye devam ediyor. Büyük ve küçük şirketler inovasyon yapmaya, evde ve dışarıda büyümeye, istihdam sağlamaya ve yeniden büyümeye çalışıyor.” diye konuştu.

‘EKONOMİK BÜYÜMENİN İKİNCİ YARIDA ARTMASINI BEKLİYORUZ’

Zorluklar bulunduğuna da işaret eden Tuerkner, şunları kaydetti:

“Ekonomi 2019 yılında yavaşlamayacak. Sıklıkla ekonominin kilit çıpası olarak görülen bankacılık sistemi stres altında. Bu ekonomik iyileşmeyi geciktirebilir. Türkiye’de bankaların ekonomik aktivitenin sürmesine imkan tanıyacak finansmana erişimini sağlayacak güçlü politika yanıtları oluşturmaya ihtiyacı var. İş ortamının geliştirilmesi için yapılacak kararlı yapısal reformlar, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasına yardımcı olacaktır.”

Türkiye’nin ekonomik büyümesinin özelikle bu yılın ikinci yarısından itibaren artmasını beklediklerini ifade eden Tuerkner, “Bu yıl 2 ya da 3 çeyrekte negatif büyüme olabileceğini öngörüyoruz. Fakat daha sonrasında, yılın ikinci yarısında ekonomik büyümenin yavaşça artmasını bekliyoruz. 2019 yılında Türkiye için yüzde 1 seviyesinde büyüme bekliyoruz. Enflasyonun bu yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlamasını bekliyoruz. İş ortamındaki zorluk devam edecek. Fakat biz buradaki (Türkiye) işimize bağlılığımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

AA