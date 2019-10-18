Eczane çalışma saatleri 2019: Eczaneler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Eczaneler belirli saatler içerisinde çalıştığı için çoğu zaman vatandaşlar tarafından çalışma saatleri merak konusu oluyor. Eczanelerin çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Eczaneler hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Eczane ilaç satılan yerdir. Eczane açabilecek kişiler eczacılık fakültesinden mezun olan eczacı unvanına sahip olanlardır. Eczanelerde eczacılara yardım eden kişilere eczacı kalfası denir. Eczaneler özel ve kamu kurumları (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) ile özel anlaşmalar yaparak bu kurumlara bağlı olanların ilaç ihtiyaçlarını karşılar.

Eczane ruhsatları, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunur. Eczanelerin kullanım alanları 35 metrekareden küçük olamazlar. Yerler yanmaz ve kolay temizlenebilen yer kaplaması ile kaplanmalıdır. Bir ilçede birden fazla eczane varsa eczaneler arasında nöbet düzenlenir. Nöbet çizelgesi eczacı odası tarafından hazırlanır.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Eczaneler hafta içi mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve akşam saat 19:00'a kadar mesaiye devam ederler. Eczanelerde öğle arası molası yoktur. Hafta sonu Cumartesi günü yine hafta içi mesaisi gibi sabah saat 08:30'da açılır akşam saat 19:00'a kadar mesaiye devam ederler. Eczaneler Pazar günleri ise kapalıdır.