Edirne Ticaret Borsası lisanslı depo kapasitesini artıyor

Lisanslı depoculuk konusunun önemli bir konu olduğunu belirten Öztürk, Türkiye’nin tarım, ticareti ve geleceği açısından önemli bir olgu olduğunun altını çizdi. Türkiye’de de hızlı bir şekilde lisanslı depoculuk yatırımları arttığını dile getiren Öztürk, “Depolama kapasiteleri hızlı bir şekilde artıyor. Lisanslı depoculuğun avantajları, özellikle harman döneminde fiyatların çok düşmesinin önüne geçiyor. Üretici buraya malını koyduğu anda farklı destekler alıyor. Tonda aşağı yukarı 65-70 TL avantajı oluyor. Nakliye desteği, analiz desteği birçok desteği alıyor. Diğer taraftan da finansal anlamda da bunu teminat gösterip ucuz krediye ulaşabiliyor. Yani ürününü harman döneminde satmak yerine ürününü teminat bir şekilde bankadan para alabiliyor. Bununla derdini görüyor, ilerleyen günlerde ürün prim yaptığında satışını yapıyor. Şuanda bizim lisanlı depoculukta 40 bin ton kapasitemiz var” diye konuştu.

“DÖVİZLE BERABER MALİYET ARTTI AMA İLGİ ÇOK FAZLA”

Yatırım maliyetlerinin arttığının altını çizen Öztürk, “Tabi ki özellikle çelik dediğimiz demir aksamlar çok fazla kullanılıyor. Bunlar da dövize bağlı. En son dönemde ki dövizin artışı ile beraber yatırım maliyetleri de ciddi anlamda arttı. Sonuç olarak burada yürüyen bir yapı var. Bu yapıya ilave ettiğimizden dolayı bir şekilde maliyetin yüksekliğine, düşüklüğüne çok bakmayacağız. Lisanlı depoculuk üreticiye faydalı. İlgi çok fazla.” ifadelerine yer verdi.