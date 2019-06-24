Ege Cansen: Türkiye’nin problemleri duruyor

Türkiye piyasaları olsun, yurt dışı piyasaları olsun günlerdir 23 Haziran’da yapılan seçimlere odaklanmış durumdaydı. Seçim bitti. Peki şimdi ne olacak? Sözcü Gazetesi yazarı Ege Cansen bundan sonraki süreci özetledi. İşte Cansen’in değerlendirmeleri:

Şimdi enteresan bir şey oldu. Ben tam böyle bir şey beklemiyordum. Sadece şunu söyleyebilirim. Döviz ucuzladı. Döviz fiyatı aşağı gidince millet moral buluyor. Şirketler borçlarını ödüyor. İç piyasada canlanma oluyor. Kısa vadede ferahlık nefes alma gibi bir şey oldu. Ancak Türkiye’nin problemleri duruyor hala.

TÜRKİYE’NİN PROBLEMLERİ DURUYOR

İki tarzda iktisat vardır. Birinci tarz iktisat; biz cari açıksız yapamayız biz dış borç alamdan yapamayız. Büyüyemeyiz, rahata kavuşamayız. İkinci tarzda ise ne yapıp edip cari fazla vererek büyümeyi öğrenmemiz lazım. Japonya gibi… Tayvan gibi… Bugün bu iki tane görüş var. Tabi bugün dış borçla yaşayıp keyif sürme hakim görüş. Bu da dönüp dönüp kriz çıkartıyor.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİ DIŞ BORÇKOLİK

Alkoliğe şarap vermek gibi bir şey. Alkolik ne zaman krize girer? Her gün belli miktarda alkol almazsa krize girer. Türkiye’nin ekonomisi de dış borçkolik. Dış borç bulamayınca krize giriyor. Yani bugün yaşadığımız kriz dış borç kolik… Bir bünyenin dış borç bulamamasından kaynaklanan bir krizdir.

İmamoğlu açık ara kazanınca Türkiye’ye daha fazla dış borç gelir gibi bir umut belirdi. Alkol alamadığı için eli ayağı titreyen arkadaşımız ufukta bir şişe şarap gördü.

Dün seçim oldu. Bugün piyasalar düştü doğru tabir değil. En az 15 gün devam etmeli. Şimdi bir coşku hali var. Yani çok çok az zaman geçti. Bilimsel olarak doğru bir yorum yapmak kabil değil. Çünkü Türkiye’nin problemleri duruyor.

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