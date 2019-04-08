Ehliyet sınavı ne zaman? E sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2019 ehliyet sınav tarihleri…

2109 yılında ehliyet sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018-2019 yılı takviminde ehliyet sınav tarihlerini açıkladı. Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019 ehliyet sınav tarihleri… Tüm detaylar için haberimize göz atmanız yeterli…

Türkiye genelinde e-sınava geçiş yapılmıştır. İlk kez ehliyet almak isteyen vatandaşlar bu yıl e-sınav sistemine girerek ehliyetlerini artık daha hızlı alabilecekler.

EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2019/MTSK e-Sınavı 81 ilde açılan e-sınav salonlarında haftanın 7 (yedi) günü randevulu sistemle gerçekleştirilecektir.

ELEKTRONİK EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILIYOR?

Elektronik ehliyet sınavı için randevu alınmaktadır. Merkezi sınav gibi aylarca beklemeye gerek yoktur. Eğer kursiyer sınavdan başarısız olursa yeni bir sınav için en erken 15 gün sonra e-sınava girebilmek için randevu alabiliyor. Bir kursiyer en son katıldığı sınavdan sonra 45 Gün içinde elektronik sınava girmezse 1 hakkı yanmış oluyor. O yüzden en son girdiğiniz e-sınav tarihinde itibaren geciktirmeden elektronik sınava girmeniz gerekiyor.

EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:

– T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi(nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği)

– Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi,

– Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu,

– Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak,

– Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi,

– Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakat namesi

– Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin:

Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarından istenen evraklara ek olarak pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercüme edilmiş hali, ülkemizde altı aydan fazla kalacağına dair göstereceği ikametgah izni veya öğrenci olduğuna dair öğrenim vizesi belgesidir.

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E SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe),bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır. Her sınav için yeniden düzenlenen fotoğraflı sınav giriş belgesinde Özel MTSK'nın adı, kurs müdürlüğünün bağlı olduğu il/ilçe ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik no, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

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