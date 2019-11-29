Yeni ehliyet sınıfları ve bu sınıfların kapsamlarının 2016 yılında Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin değişmesi ile birlikte birçok sürücü adayı ve sürücü ehliyet alırken getirilmesi gereken evraklar özellikle de sağlık raporu ile ilgili ayrıntıları merak etmektedir. Peki, ehliyet yenilemek için sağlık raporu almak zorunlu mu? Ehliyet yenileme sağlık raporu nereden alınır? Ehliyet yenilemede hangi belgeler istenmektedir? İşte tüm bu soruların cevabını merak eden vatandaşlar için hazırladığımız haberimizin detayları…

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU ZORUNLU MU?



Yeni ehliyet alacaklar, ehliyetine sınıf ekleyecek olanlar ya da kayıp ehliyetini yeniden çıkaracaklar için yapılan düzenlemelerde sürücü olur raporu ya da diğer adıyla ehliyet sağlık raporu alma zorunlu hale getirilmiştir.

Ehliyetini yenilemek isteyenler için belirlenen son gün 31 Aralık 2020. Ancak uzmanlar bu tarihten önce ehliyetlerin yenilenmesinin vatandaşlara kolaylık sağlayacağını bildiriyor.

EHLİYET YENİLEME SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre ehliyet yenileme için istenen sağlık raporunun vatandaş için bir maliyeti olmayacak. Vatandaş sağlık raporunu;

– Bakanlığa ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri

– Aile sağlığı merkezleri(sağlık ocakları)

– Özel hastaneler

– Özel tıp merkezleri

– Özel poliklinik

– Özel muayenehanelerden temin edebilecek.

Eğer aile hekiminden rapor almak için başvurulursa hekim araç kullanma sakıncası olmadığının düşünürse, ‘sürücü olur’ raporunu verecek. Aksi bir durum olursa kişinin rahatsızlığına dair uzaman bir hekime yönlendirecek. Uzaman doktor gerekli muayeneyi yapıp olur’ verirse, aile hekimi ve uzman doktor imzasıyla birlikte ‘sürücü olur’ raporu düzenlenecek. Ancak onay vermezse ve tedavilik bir durum söz konuysa tedavi sonunda yeniden değerlendirilip ‘sürücü olur’ raporu düzenleyebilir ya da kişi raporu alamaz.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

– Eski sürücü belgesi,

– Sağlık raporu,

– Nüfus cüzdanı veya pasaport

– 2 adet biyometrik fotoğraf

– Parmak izi (Emniyet Müdürlüklerinde yaptırılması zorunludur)

– Bankaya ödenmiş tahsil faturası (15 Türk Lirası),

– Kan grubunuzun belgesi

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