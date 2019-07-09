2019 yılında ehliyetini değiştirerek yeni tip ehliye almak isteyen vatandaşlar bu işlemleri nasıl yapacaklarını merak ediyorlar. Ehliyet yenileme ücreti ne kadar oldu? Yeni tip ehliyetler için başvuru nasıl yapılır? Bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını haberimizin ayrıntılarına göz atarak bulabilirsiniz. İşte 2019 yılı yeni ehliyetleri almak için merak edilen soruların cevapları…

YENİ EHLİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirmek isteyen sürücüler istedikleri Nüfus Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. Kimler yeni ehliyet alabilir;

– İlk defa ehliyet alacaklar,

– Kaybolan, yıpranan veya çalınan ehliyeti yenilemek isteyenler,

– Eski ehliyetinin süresi dolanlar,

– Soyadı değişikliğinde ehliyetini yenilemek zorunda olanlar,

– Sürücü belgesinde sınıf değişikliği yapanlar yeni ehliyetlerden alabilir.

Sürücü belgesini değiştirmek için randevu alma zorunluluğu yoktur. Ancak randevu almadan Nüfus Müdürlüğüne gidecekseniz çok erken saatlerde gitmelisiniz. Çünkü öncelik randevu ile gelen vatandaşlarındır.

Randevu işlemleri için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

– Öncelikle https://randevu.nvi.gov.tr/ adresine girin.

– Nüfus Genel Müdürlüğünün Resmi sitesine girdiğinizde karşınıza üç seçenek çıkacak.

– Buradan Sürücü Belgesi Randevu al seçeneğine tıklayın.

– Karşınıza randevular hakkında bilgi veren bir sayfa çıkacak. Bunu okuyup anladığınız kabul ettiğinizi beyan etmelisiniz. Kabul ediyorum seçeneğine tıklayın.

– Ardından sizden bir form doldurmanız isteniyor. Bu formu dikkatlice eksiksiz bir şekilde doldurun.

– Ardından il ve ilçe seçimi yapın.

– Son olarak ailenizden başka bir kişi için de randevu almak istiyorsanız (+) EKLE seçeneğine tıklayınız.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyetinizi yenilemek için bazı belgeler gereklidir. Bu belgeler şu şekildedir,

– Eski ehliyet belgeniz

– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

– Sürücü olur sağlık raporu,

– 2 adet biyometrik fotoğraf,

– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli

– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2019 eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler;

– Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL

2019 eski tip sürücü belgesini kaybeden yada çaldıranlar;

– Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL

2019 yeni tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler;

– Polis Vakfı Ücreti : 30 TL + Değerli Kağıt Bedeli : 166 TL = 196 TL ödeme yapacak.

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