Ejder meyvesi üreticide 15 TL, İstanbul’da 45 TL

Antalya'nın Kumluca ilçesine ilk ejder meyvesini getiren çiftçi olarak bilinen Bilal Bayram, geçen yıl bazı tüccarların kilosunu 15 TL'den aldığı ejder meyvesini bu sene 10 TL'den sattıklarını söyledi. Ortalama 350-400 gram ağırlığında olan ejder meyvesinin anavatanının Latin Amerika olduğunu belirten Bayram, Antalya'nın da yarı tropikal bir ilkime sahip olduğunu, birçok tropikal meyvenin Antalya'da yetiştirilebildiğini söyledi.

“BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE FİYATI DEĞİŞİYOR”

Ejder meyvesinin yetiştirilmesinin diğer meyvelere göre daha kolay ve daha az masraflı olduğunu belirten Bayram, “Ejder meyvesi, Mayıs ve Aralık ayları arasında yetişen bir yaz meyvesidir. Bugün 5 TL'de meyve satıyoruz, 10 TL'de. Bunlar büyüklüklerine göre değişiyor. Bunun standart bir fiyatı yok. Yani fiyatlama ürünün boyuna göre yapılıyor, 300 gram, 500 gramlık tanelere göre. Küçük meyve 5 TL, orta boy 9-10 TL, Büyük boy ise 15 TL'ye satıyoruz” dedi.

“YETİŞTİRİLMESİ KOLAY VE TASARRUFLU”

İyi yetiştirilmiş bir serada, dönümde ortalama 10 bine yakın meyve olduğu bilgisini veren Bayram, “Ejder meyvesinin İşçilik, gübreleme, sulama gibi maliyetleri düşüktür. O anlamda diğer örtüaltı ürünler için oldukça tasarruflu oluyor. İşçilik, sulama, zaman açısından. Bu anlamda diğer örtü altı meyvelere kıyaslama yaptığınızda, getirisi de yüksek oluyor. Ejder meyvesini kilo yerine, tane olarak satıyoruz” ifadelerini kullandı.

“EJDER MEYVESİNDE NET BİR PAZAR OLUŞMADI”

Bayram, “Geçen yıl, örneğin 200 gramlık bir meyveye 5 TL, 300-400 gram 10 TL, 500 gram ve üstünü 15 TL'ye satılıyorduk. Bu yıl, henüz satışlarımız başlamadı. Fakat fiyatlamalar bunlara yakın olacaktır. Geçen yıl kilosunu 15 TL'ye alan tüccarlar da oldu. Net bir pazar oluşmadığı için, bazen üretici ürünlerini değişik fiyatlardan bırakabiliyor. Bugün Antalya haline, Kumluca haline gitseniz domates fiyatları değişmez. Ama burada çok net fiyatlar oluşmadığı için, tüccarlar değişik fiyatlardan alım gerçekleştiriyor ama ortalama tane bazında 350-400 gram olan meyveyi 10 TL'den satıyoruz” şeklinde konuştu.

EJDER MEYVESİNİN FAYDALARI NELER?

Ejder meyvesi, içerdiği besin ve mineraller itibariyle gözleri kuvvetlendirir. Pitaya meyvesi, yüksek C vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum içermektedir.

Yüksek tansiyonu önleme özelliği vardır. İçerdiği kalsiyum sayesinde güçlü iskelet sistemi ve kemikler için yararlıdır.Vücudun nem dengesini kontrol altında tutar.

Pitaya meyvesi antioksidan, (phytoalbumins) ve son derece zengin çözülebilir lif içeriyor. Tip 2 Diyabet hastaları için faydalı bir meyvedir.