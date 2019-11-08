Ekim ayında tek kazandıran DİBS oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarıni açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,75, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,90 oranlarıyla DİBS’de gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 1,65, dolar yüzde 1,31, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,81, külçe altın yüzde 0,33 oranında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 2,19 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde; euro yüzde 0,18, dolar yüzde 0,51, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,00, külçe altın yüzde 1,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,94 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,79 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,85 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,85 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,97 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,05, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,19 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. (İHA)