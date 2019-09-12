Ekmek ve simidin fiyatı artacak mı?

İstanbullular hemen hemen her gün yeni bir zam haberi alırken yeni bir zam talebi doğdu. Fırıncılar Odası ve Simitçiler Odası maliyetlerinin çok fazla arttığını belirterek 25 kuruşluk zam talep etti. Zammın gerçekleşip gerçekleşemeyeceği ise merak ediliyor.

‘ZAMMI TALEP ETTİK’

Ekmek zammının gündemde olduğunu ancak yetkililerden fiyat alınamadığını söyleyen İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Şu an da İstanbul’da ekmek 1.25 TL’den satılıyor. 25 kuruşluk zammı talep ettik ancak şartlar uyuşmadı. Bir zam talebimiz mevcut. Dosyayı yetkili merkeze gönderdik inceleniyor. Daha cevap gelmedi. ” dedi.

‘MALİYETLER ÇOK FAZLA ARTTI’

Ekmek maliyetlerinin çok fazla arttığını da sözlerine ekleyen Çetin, “Maliyetler çok fazla arttı. Fiyatlar maliyetini ancak kurtarıyor. Ancak yeterli değil. Un,maya, işçilik, doğalgaz, elektrik bu kalemlerin hepsi çok fazla arttı. “ifadelerini kullandı.

1.75 TL’LİK SİMİT 2 TL OLABİLİR

Simit fiyatlarının da ilerleyen günlerde artacağını belirten İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel ise sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, “Zam gelecek ama henüz bir işlem yapılmadı. Sonbahar itibari ile bir zam bekliyoruz. 1.75 TL’ye satılan simit 2 TL olacak. Maliyetlerimiz çok arttı ama o kadar zam yapamıyoruz. Susam fiyatları, doğalgaz fiyatları aldı başını gidiyor.” ifadelerini kullandı.