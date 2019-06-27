Ekonomik güven endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 77,5 iken, Haziran ayında yüzde 7,6 oranında artarak 83,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamasında Haziran verisi ile ilgili yapılan değerlendirmede, “Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı” denildi.

Ekonomik güven endeksi 2018 yılına 105.2 seviyesinde başladıktan sonra yıl boyunca genel olarak aşağı yönlü bir seyir izleyerek Ekim’de 75.2 seviyesine kadar gerilemişti.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

REUTERS