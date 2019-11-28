Ekonomik güven endeksi yükseldi

Ekonomik güven endeksi Mayıs’ta 77.5 ile geçen yılın Ekim ayından bu yana en düşük değeri almış, Haziran’da 83.4 değerine yükseldikten sonra Temmuz’da 80.7 seviyesine gerilemişti.

Ağustos’ta %7.9 artarak 87.1’e yükselen endeks, Eylül’de 86 değerine geriledikten sonra Ekim’de 89.8’e yükselmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamasında Kasım verisi ile ilgili yapılan değerlendirmede, “Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı” denildi.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor. (REUTERS)