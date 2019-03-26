Ekonomik kriz Suriyeli şirketleri de vurdu

Şubat ayında Suriyeli patronların şirkete koyduğu sermaye tutarı da yüzde 12 azaldı.

71 ŞİRKET KURULDU

Bu yılın ocak ayıyla kıyaslandığında da yeni kurulan Suriyeli şirket sayısında yüzde 20.2 gerileme oldu. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) şubat ayı yabancı sermayeli şirketler bültenini yayımladı. TOBB verileri üzerinden hazırlanan araştırmaya göre, geçen ay içerisinde toplam 13 milyon lira Suriye sermayesi olan Suriye ortak sermayeli 71 şirket kuruldu.

Şubat 2019'da Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Şubat 2018'e göre yüzde 42.7, Suriye ortak sermayesi ise yüzde 12 azaldı. Bir önceki aya göre de Suriye sermayeli şirket sayısında yüzde 20.2, Suriye sermayesinde de yüzde 5 gerileme oldu. Araştırmaya göre, ülke genelinde faaliyete başlayan 71 Suriye ortaklı şirketin 54'ü İstanbul'da kuruldu. İstanbul'u 7 şirketle Mersin, 6 şirketle Hatay izledi. Kilis, Antalya, Bursa ve Adana'da da birer Suriye ortaklı şirket kuruldu. Suriyelilerin yeni kurduğu şirketlerden 23'ü toptan ticaret, 10'u gayrimenkul sektörlerini tercih etti.

YÜZDE 25.2 AZALDI

Geçen ay Türkiye genelinde yerli ve yabancı olmak üzere yeni kurulan toplam şirket sayısı ise 8 bin 488'de kaldı. Yeni kurulan şirket sayısının geçen yılın şubat ayına göre yüzde 17, bu yılın ocak ayına göre ise yüzde 25.2 oranında azalması dikkat çekti.