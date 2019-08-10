Ekonomik kriz kurban satışlarını vurdu!

Pazaryeri ilçesinde kurulan hayvan pazarında arife günü olmasına rağmen beklenen satışı elde etmeyen çiftçiler, kurbanlık koçların ellerinde kaldığı belirtti. Vatandaşın ekonomik güçlükler nedeni ile sadece bakmak için hayvan pazarına geldiğini vurgulayan çiftçiler, geçen yıla göre yem fiyatlarının çok farklı olmasına rağmen, kurbanlık koçların bu yıl geçen yıla göre daha düşük fiyatlı olduğunu söyledi.

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Hayvan pazarında yeterli koç satamadıklarını belirten çiftçiler Kurban Bayramı sonunda hayvanlarını mezbahalarda kestirerek kasaplara vereceklerini ifade ettiler. İHA