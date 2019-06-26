Ekonomik sorunlar çözüm bekliyor

İstanbul seçimlerinin sona ermesinin ardından gözler ekonomide çözüm bekleyen sorunlara çevrildi. Ekonomi yönetiminin çözüm bulması gereken öncelikli sorunların başında 6 aydır sürekli küçülen ekonomi, 4.5 milyona ulaşan işsizler ordusu ve 66.5 milyarı aşan bütçe açıkları ile bir türlü düşürülemeyen enflasyon geliyor.

Bütçe harcamalarının olağanüstü seviyelere düştüğü bu dönemde AKP iktidarı önce 200 bin kamu işçisi, ardından da 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklilerinin zam taleplerini görüşmek üzere pazarlık masasına oturacak. Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyelerini ödemekte zorlanan iktidarın, ağustostaki Kurban Bayramı'nda emeklilere 12 milyar lira daha ikramiye ödemesi gerekiyor. İşte ekonomide acil çözüm bekleyen sorunlarla önümüzdeki günlerde gündeme oturacak yeni sorunlar:

SİHİRLİ FORMÜL ŞART

Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi verilerine göre, geçen yılın son 3 ayında yüzde 3 küçülen ekonomi bu yılın ilk 3 ayında yüzde 2.6 daha daraldı. İktidar, ekonomiyi canlandırmak amacıyla hem yatırımları hem de iç tüketimi artırmaya yönelik bir dizi teşvik paketi açtı, kredi kartıyla harcamaları dahi kolaylaştırdı. Ancak küçülme bir türlü önlenemedi. Seçim atmosferinin geride kalmasının ardından şimdi iktidarın yerli ve yabancı girişimcileri yatırıma ikna edecek, krize rağmen geliri düşmemiş tüketicilerin harcama cesaretini artıracak sihirli formülü bulup halkı inandırması gerekiyor. Aksi halde krizin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.

İŞSİZLER ORDUSU NE OLACAK?

Küçülen ekonomi, 4.5 milyonluk işsizler ordusuna sürekli yeni işsizlerin eklenmesine yol açıyor. Yeni işe alınacak işçilerin vergi, sigorta ve maaşının belirli bir süreyle İşsizlik Fonu'ndan ödenmesi gibi olağanüstü teşviklerin bile patronlar tarafından yeterince ilgi görmemesi, iktidarın önümüzdeki dönemde geçici önlemlerden çok istihdama yönelik kalıcı önlemler alması gerektiğini işaret ediyor.

Azalan gelirlere rağmen harcamaların artması yüzünden ilk 5 ayda 66.5 milyar liralık bütçe açığı, yıllardır en güçlü kale olarak gösterilen devlet bütçesini de riskli noktaya taşıdı. İktidarın önümüzdeki dönemde devlet bütçesini seçim öncesinde yaptığı gibi büyümeyi artırmak için mi kullanacağı yoksa kemer sıkma politikalarına geçip sıkı gelir ve harcama önlemleri mi alacağı merak ediliyor.

İŞÇİ VE MEMUR ZAMLARI NE OLACAK?

Önümüzdeki dönemde yanıtı en çok merak edilen konuların başında işçi, memur ve memur emeklilerine yapılacak zamlar geliyor. İktidar önce 200 bin kamu işçisinin zammı için Türk-İş'le, hemen ardından da 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin zammı için Memur-Sen'le masaya oturacak. İktidar pazarlık masasında ya enflasyon karşısında daha da fakirleşen milyonlarca çalışanı rahatlatacak zamları onaylayacak ya da bozulan bütçe dengelerini gerekçe gösterip düşük zamma razı edecek.

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