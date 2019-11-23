Ekonomistler bankalardaki geri dönmeyen krediler konusunda uyardı!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ekonomiyle ilgili sorunlara dikkat çekmek için ilk kez Ankara'da panel düzenledi. “Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme” başlığı altında yapılan panelin açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi, dünyada baş döndürücü hızla teknolojik sıçramalar yaşanırken Türkiye'de hâlâ enflasyon ve bütçe açıklarıyla uğraşıldığını, yatırım ve istihdamın artması için güven ortamı ve güçlü hukuk sistemine ihtiyaç olduğunu söyledi. Panelde konuşan ekonomistler, bankalardaki batık kredilerin büyümeyi engellediği uyarısını yaptı.

HERKES KONUŞABİLMELİ

TÜSİAD-Koç Üniversitesi ortaklığında oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından düzenlenen panelde konuşan Önder Sezgi, TÜSİAD'ın Ankara'daki varlığını bundan sonra daha fazla göstereceğini belirtirken, “Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız zorluklar ekonomi politikalarını samimiyetle konuşabileceğimiz, herkesin fikrini dile getirebileceği platformlara çok ihtiyacımız olduğunu gösterdi” dedi.

Sezgi şu kritik uyarılarda bulundu: “Geçici parasal genişlemeler bugüne kadar iyi sonuçlar doğurmadı. Ekonominin istikrarlı büyümesi ve işsizlik oranlarının hızla aşağıya çekilebilmesi için yatırıma ihtiyacımız var. Yatırımlar için de öngörülebilir ve güvene dayanan bir yatırım iklimi ve güçlü hukuk sistemi gerekmektedir.

“DİĞER ÜLKELERİN ÇÖZDÜKLERİ SORUNLARLA UĞRAŞIYOR OLMAMAMIZ GEREKİRDİ”

Yüksek borçluluk, işsizlik,bütçede zorlanmalar, dolarizasyon ve kaynak bulma güçlükleri gibi konular hâlâ gündemimizde. Dünya baş döndürücü bir hızla teknolojik sıçramalar yaparken bizim hâlâ enflasyon, bütçe açıkları, kayıt dışılık gibi gelişmiş ülkelerin çoktan çözdükleri sorunlarla uğraşıyor olmamamız gerekirdi.”

İNŞAAT BATARSA FİYATLAR DÜŞER

Panelde konuşan EAF Direktörü Prof. Selva Demiralp, takipteki krediler arttıkça bankaların daha az kredi vermeye başladığını, banka kredilerinin azaldığı dönemlerde ise ekonomide direkt yavaşlama yaşandığını, kredilerin durması halinde daha fazla firmanın iflas edeceğini söyledi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Güven Sak da, ekonomide geçen yıl ani duruş yaşandığını, bunun sonucunda banka ve şirket bilançolarında hasar oluştuğunu ancak o hasarın hâlâ giderilemediğini söyledi.

Sak, “Takipteki kredilerin en çok enerji ve inşaatta olduğu söyleniyor. Eğer inşaat şirketleri batarsa bankaların elinde çok fazla konut olur. O zaman da ev fiyatları üçte bir düşebilir” dedi. Prof. Sak, bankaların kredi vermekte zorluk yaşadığına da işaret ederken, “Kredi vereceklerine yandaki bankaya gidip mevduata yatırsalar daha avantajlı olurlar” dedi. TÜSİAD Baş Ekonomisti Prof. Zümrüt İmamoğlu ise takipteki kredilerdeki artışın büyümeyi engellediğini belirtti.