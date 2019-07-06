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Ekonomistler görevden alma kararını nasıl yorumladı?

Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı’na göre; Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, görevden alındı. Yerine yardımcısı Murat Uysal atandı. Peki ekonomistler Merkez'in bu kararını nasıl yorumladı? İşte cevabı...

Sozcu.com.tr
13:56 -
Haberler Ekonomi
Ekonomistler görevden alma kararını nasıl yorumladı?

Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, Murat Çetinkaya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı. Bu suretle boşalan TCMB Başkanlığına, kurumda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal getirildi. Hal böyle olunca çok sayıda ekonomist konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…

UĞUR GÜRSES

Ekonomi yazarı.

PROF. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

DR. MAHFİ EĞİLMEZ

ATİLLA YEŞİLADA

İBRAHİM TURHAN

Borsa İstanbul eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü.

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Son güncelleme: android-time 14:11 06.07.2019
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