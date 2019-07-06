Ekonomistler görevden alma kararını nasıl yorumladı?

Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, Murat Çetinkaya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı. Bu suretle boşalan TCMB Başkanlığına, kurumda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal getirildi. Hal böyle olunca çok sayıda ekonomist konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…

UĞUR GÜRSES

Ekonomi yazarı.

Ekonomi politikasının siyasi sorumlusu Merkez Bankası başkanı değil. Görevden alınması gereken kişi Başkan değil, damat bakan. — uğur gürses (@ugurses) 6 Temmuz 2019

PROF. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Merkez Bankası başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Yerine yine içeriden bir isim getirildi… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) 6 Temmuz 2019

DR. MAHFİ EĞİLMEZ

TCMB Başkanı, kurumsal hedeflere ulaşamadıkları gerekçesiyle görevinden alındı.

Hedef yanlıştı. Maliye politikası, para politikası hedefinin tam tersi bir hedefe yönelmişti. Bu koşullar altında hedefin tutması zaten mümkün değildi. https://t.co/O50vNShzPb — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) 6 Temmuz 2019

ATİLLA YEŞİLADA

Gerçek bir ŞOK! ama neden? https://t.co/cTM7BgimV7 — Atilla Yesilada (@AtillaYesilada1) 6 Temmuz 2019

İBRAHİM TURHAN

Borsa İstanbul eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü.

Hukukî durum ile ilgili tereddüdü olan varsa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesine müracaat edebilir. — Ibrahim M. Turhan (@ibrahimmturhan2) 6 Temmuz 2019