Ekonomistler hemfikir: İhtiyat akçesine dokunmayın

Bütçe açığının yılın ilk beş ayında %225 artış göstermesinin ardından daha fazla bozulmanın önüne geçmeyi amaçlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı yerel seçimler öncesi ertelenen Merkez Bankası’nın (TCMB) 46 milyar TL’lik ihtiyat akçesinin bütçeye aktarımı ve gelir vergisi başta olmak üzere bazı vergilerde artış yoluna gitmeye hazırlanıyor. Önde gelen ekonomistler de konu hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Ünlü isimler ihtiyat akçesinin bütçeye aktarılmaması gerektiğini söyledi.

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ: YAPILAN NET YANLIŞ

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Konu hakkında daha önce de yazdığı hatırlatan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

Artık denecek bir şey yok. Üzgünüm, Şaşkınım ve Sinirliyim. Yine yazayım: Bir Ülkenin Merkez Bankası rezervleri, O Ülkenin KEFEN PARASIDIR, kutsaldır. Mümkün olduğunca dokunulmaz.

Biz dokunmadık, içine daldık, erittik, yedik. Yakın zaman önce yapılan düzenleme ile Merkez Bankasının karı, olması gerekenden daha erken, Hazine'ye (harcaması için!) aktarılmıştı. O yüzden de Ocak bütçesi fazla vermişti. Bu karın erken aktarılması yetmedi, Şimdi de Merkez Bankasının yedek akçe olarak ayırdığı kısmı Hazineye aktarma kanunu çıkıyor.

Bu Merkez Bankasında bulunan 40 Milyar TL'lik yedek akçenin de büyük kısmının “harcanmak” üzere Hazineye aktarılması demek! Adı üstünde: “YEDEK AKÇE”…Zor zaman parası…Bu para yanlış politikaları daha da fazla sürdürme parası değildir. Zamanı döndürme parası değildir. Bu para politikaya alet edilemez. Bu para ideolojilere harcanmaz. Bu para “KITLIK EKMEĞİDİR”..Yapılan NET Yanlış. Yanlıştan Dönün.

UĞUR GÜRSES: SORUNLARI DERİNLEŞTİRECEK BİR KULVARA GİRİLİYOR

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında açıklamalarda bulundu. “Seçimde kaybeden iktidarın ekonomik sorunları temelden çözmesi mümkün değil; tersine “maceracı” yollara kayacak.” diyen Gürses, “Merkez Bankası kaynaklarına el atmak gibi… İşte bu yüzden, sorunları çözmek yerine derinleştirecek bir kulvara giriyorlar. Derinleşen kriz Türkiye'yi erken seçime sürüklüyor. Reuters‘ın haberine göre 46 milyar TL’lik ihtiyat akçesini Hazine ‘ye aktarmaya girişilmiş yeniden.” ifadelerini kullandı.

ATİLLA YEŞİLADA: KARŞILIKSIZ PARA BASMA…

Araştırma ve danışmanlık hizmetleri veren Atilla Yeşilada ise, “Yıllardır sorardınız karşılıksız para basma nasıl olur diye, cevabını bugün aldık” açıklamasında bulundu.