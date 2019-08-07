Ekonomistler ‘iştirak yetkisi’ hakkında ne dedi?

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetkilerine yurt içinde ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilmesi eklendi. Böylece devlet zor durumdaki şirketleri kurtarmak için ortak olabilecek. Uzmanlar söz konusu karar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları:

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz

İktisatçı, 21.dönem İstanbul Milletvekili ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Nesrin Nas

Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova

İktisatçı Mustafa Sönmez

BAKANLIK KAYNAKLARI: AMAÇ KURTARMAK DEĞİL

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları düzenlemenin amacının şirketlerin kurtarılması olmadığını, hali hazırda var olan düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte görev tanımına işlenmesi olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, “Buradaki amaç … hiç bir şekilde bir takım şirketlerin kurtarılması olmayıp, yapılmak istenen sadece 233 sayılı KHK’daki mevcut uygulama ile paralellik sağlanarak söz konusu işlemin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevleri arasında sayılmak suretiyle görev ve yetki konusunun açıklığa kavuşturulmasıdır” denildi.

Açıklamada, “KİT’lerin yahut bağlı kuruluşlarının bir anonim şirkete ortak olması hususunda kanuni bir zemin geçmişten bugüne bulunmakta” denildi ve düzenlemede endişe kaynağı olarak görülen değişikliğin bugün getirilmediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “(Aynı kanunda) halihazırda yurt dışında şirket kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. Bir başka ifadeyle Cumhurbaşkanlığı makamına, teşebbüsler tarafından yurt dışında şirket kurulmasına ya da kurulmuş bir şirkete ortak olunmasına dair hali hazırda kanunen yetki verilmiş bulunmaktadır… Zaten Cumhurbaşkanlığı makamına verilmiş ve pay sahipliği yürüten kurum olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçmişten bu yana görev ve yetki olarak yürütülen bir konunun, … uygulamalar bakımından açıklığa kavuşturulması ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemiyle birlikte görev tanımına işlenmesinden ibarettir” denildi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen hafta gazetecilerin sorularını yanıtlarken bankalar ile özel sektör arasında yürütülen borç yapılandırma konusunda kamunun borç üstlenmesine karşı çıktığını söylemişti.

“Borç yapılandırmada devlet bu zararı alsın gibi bir şey söz konusu değil” demişti.

REUTERS-sozcu.com.tr