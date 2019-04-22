Ekonomistler politika faizinde değişiklik beklemiyor

Reuters’ın toplam 19 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 16 kurum 25 Nisan’daki politika faizi için tahmin verirken, tamamı politika faizinin yüzde 24’te tutulmasını bekliyor.

Analistler kurda yaşanan son dalgalanmanın da etkisiyle bu toplantıda önümüzdeki dönemde yapılabilecek bir faiz indirimine ilişkin sinyal verilmesini de olası görmüyor.

Ankete göre yılın tamamına ilişkin politika faizinde yapılacak indirim beklentisi, tahmin veren 11 kurumun beklentilerinin medyanına göre yerel seçimlerin ardından 5 Nisan’da yapılan bir önceki anketteki 325 baz puandan 250 baz puana geriledi. Bu beklenti 6 Mart’ta yapılan ankette 500 baz puan seviyesindeydi. Yani yaklaşık 1.5 aylık dönemde faizlerdeki düşüş beklentisi yarı seviyeye indi.

TCMB’nin ilk faiz indirimini ne zaman yapacağı beklentileri farklılık gösteriyor. Soruya yanıt veren 10 kurumdan dördü Temmuz’da, üçü Haziran’da, biri Eylül’de, biri Ekim’de, biri ise 2020’de faiz indirimi bekliyor. Nomura ekonomisti İnan Demir, TCMB’nin retoriğinde bir değişiklik olmasını beklemediğini söyleyerek, “Son birkaç haftada döviz piyasasında yaşanan stres düşünüldüğünde faiz indirimi zamanlaması konusunda sinyal verilmesi imkanını görmüyorum. Sıkılaştırma eğiliminin devam etmesini beklerim. Bu arada faiz kararından daha önemlisi rezervler konusunda bir yönlendirme/bilgilendirme sağlanması olacak. Gördüğüm kadarıyla PPK kararı tamamen rezerv tartışmasının gölgesinde kalmış durumda” dedi.

Seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle yukarı yönlü bir eğilim gözlenen dolar/TL bir süredir TCMB’nin rezervlerine yönelik endişeler nedeniyle de satış baskısı altındaydı. Bu çerçevede dolar/TL 18 Nisan’da 5.85 seviyesini aşarken, TL’nin ay başından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 5’i aştı.

ING Bank Başekonomisti Muhammet Mercan da 18 Nisan tarihli notunda makro belirsizlikler ve kurdaki son volatilitenin ardından 25 Nisan’daki toplantısında politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini söyleyerek, “TCMB’nin herhangi bir faiz indirim sinyali verme konusunda temkinli olacağını düşünüyoruz. TCMB muhtemelen seçim sonrası dönemde sıkı duruşunu koruyacak ve fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek için herhangi bir erken politika faizi ayarlamasından kaçınacaktır” dedi.

Mercan, yılın ilk yarısında faiz indirimi beklemediklerini belirterek, “TL’nin performansına bağlı olarak yılın ikinci yarısında muhtemelen son çeyrekte ılımlı bir parasal gevşeme gündemde olabilir” dedi.

Enflasyon tarafında önümüzdeki dönemde kurdaki gelişmelerin önemli olacağını, mevcut ekonomik ortama rağmen iç talepte devam eden zayıflık ve baz etkisinin destekleyici olacağını söyleyen Mercan, fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın da göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Ankette yıl sonu politika faizine ilişkin beklentiler yüzde 17.5 ile yüzde 24 arasında, medyan ise yüzde 21.5 seviyesinde şekilleniyor.

TCMB’nin uyguladığı nihai faizi gösteren TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 24 civarında bulunuyor.

Ankete göre ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin de Haziran sonuna kadar yüzde 24’te kalacağı öngörülüyor. TCMB PPK toplantısının sonuçları 25 Nisan’da saat 14.00’da açıklanacak.

REUTERS