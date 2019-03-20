Ekonomiyi canlandırmak için fazla seçenek yok

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin resesyonda olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonomiyi canlandırmak istiyor ama bankalar kredi vermek istemiyor ve iflas eden şirketlerin sayısı giderek artıyor. Erdoğan'ın bu kez fazla seçeneği yok” yorumunu yaptı. AllianceBernstein Gelişmekte Olan Ülkeler Kredi Analisti Okan Akın'ın “Aslında IMF'ye kredi almak için değil sadece kredibilitenin yeniden sağlanması için teknik yardım almak için gidilse bütün sorunlar çözülür ancak Erdoğan bunu yapmayacaklarını defalarca söyledi” sözlerine yer veren gazete, “Hükümetin sorunları kendi reform planıyla çözebileceğine inananlar var ancak 2016'daki başarısız darbe girişimi sonrası birçok tecrübeli bürokratın görevden alınması bu seçeneği de ortadan kaldırıyor”dedi.

1 YILDAN FAZLA SÜRER

Analizde Merkez Bankası eski bürokratı ve ekonomist Fatih Özatay'ın “Endişem, daralmanın bir yıldan fazla süreceği” sözlerine de yer verildi. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu ise sorunun borç yapılandırmadan daha derin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İnşaat, gayrimenkul ve enerji sektörlerinin ciddi döviz borcu var. Ekonomide yeniden büyüme sağlamak için hükümetin özel sektör ve bankaların üzerindeki yükleri hafifletmesi lazım. Bunun için de şirketlerin ve bankaların bilançolarında kur riskini ve riskli kredileri karşılayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bu borç, hükümet tarafından bir dereceye kadar veya istekli varsa piyasa tarafından karşılanabilir.”

Faizlerin aniden düşürülmesi riskli

Financial Times, ekonomiyi canlandırmak için faiz oranlarının düşürülmesinin de klasik bir seçenek olarak ortada durduğuna dikkat çekerek, “Ancak Merkez Bankası uzun zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faizi “bütün kötülüklerin annesi ve babası” olarak nitelendirmesine maruz kaldı. Yatırımcılar bankayı, geçen yılki döviz krizi sırasında yavaş davranmakla suçladı. Şimdi kredibilitesini yeniden inşa etmeye çalışıyor” yorumunu yaptı. Yazıda Arjantin, Yemen ve Surinam'dan sonra dünyanın en yüksek faiz oranlarına sahip olsa da Türkiye'de hâlâ birçok yatırımcının faizlerin düşmesinin riskli olduğuna inandığına dikkat çekildi. Varlık yönetimi şirketi Amundi'de gelişmekte olan piyasalardan sorumlu baş yatırım müdürü olarak görev yapan Esther Law, “Faizlerin çok fazla veya çok hızlı şekilde düşürülmemesine özen gösterilmeli” uyarısını yaparken, Hollandalı yatırım bankası ABN Amro ekonomisti Nora Neuteboom, herhangi bir yanlış adımın ülkede yeni bir döviz krizi riskine yol açabileceğine dikkat çekti. Neuteboom, “Ekonomi hâlâ çok kırılgan” dedi.