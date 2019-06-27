Ekrem İmamoğlu’nu bekleyen zorunlu kadro | Son dakika haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 30 şirketi bulunuyor. Bu şirketlerin yöneticilerinin bir bölümü 1994-2005 yılları arasında işe başlamış ve daha önce AKP-milli görüş çizgisi dışında hiçbir belediye başkanı altında çalışmamış isimler. Çoğu bulundukları kurumu iyi tanıyor ve uzun süredir İBB bünyesinde çalışıyorlar. Örneğin Metro İstanbul’un genel müdürü Kasım Kutlu’nun belediye ile tanıştığı tarih 1986. İştiraklerin genel müdürleri arasında sadece bir yıldır bu görevde oturan da var. İki kez seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyeyi devraldığında aşağıda isimlerini sıraladığımız ekip ile çalışmaya başlayacak.

BAKANLIKTAN YETKİ GASBI DÜZENLEMESİ HUKUKTAN DÖNDÜ

İmamoğlu’nun İstanbul’da Mansur Yavaş’ın da Ankara’da Büyükşehir Belediye başkanı seçilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediye şirketlerinin yönetim kurulları ve başındaki isimlerin atamalarını başkandan alıp il genel meclisine veren bir düzenleme yaptı. Ankara 10. Ticaret Mahkemesi düzenlemeyi iptal etti. Konu şu an istinaf mahkemesinde. İBB Başkanı İmamoğlu belediyedeki bazı isimler ile çalışmaya devam etmek istediklerini söylerken bazıları ile de yolların ayrılacağının sinyallerini verdi.

İşte Ekrem İmamoğlu’nu belediyede bekleyen kadrodaki üst düzey genel müdürler…

İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım/ Belediyeye giriş tarihi: 1994

1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.1994 yılında İGDAŞ Anadolu Bölge Müdürlüğünde Proje Şefi olarak görev aldı. Türkiye Doğal Gaz Piyasasının özelleşmeye başlaması sonrası; iş hayatına 2004 yılında ENERYA Holding A.Ş.' de devam etti. 2014-2018 yılında ise ENERYA Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdü.

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İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan/Belediyeye giriş tarihi: 2016

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden, 1989 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Fatih Turan, Temmuz 2009'da Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde; önce Ulaşım Dairesi Başkanı olarak, daha sonra Mart 2011'den Ekim 2014'e kadar da teknik işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve kısa bir dönem Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2014 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü olarak atandı. Fatih Turan, 23 Mayıs 2016 tarihinden itibaren İSKİ Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.

İETT Genel Müdürü Dr. Ahmet Bağış/Belediyeye giriş tarihi: 2005

1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılına kadar öğretim üyesi olarak ders verdi. 2005 yılında İETT'ye atandı.O yıldan bu yana genel müdürlüğe kadar tırmandı.

İSPARK Genel Müdürü Uğur Kara/Belediyeye giriş tarihi: 2003

2002 yılında Pamukkale Ünviversitesi İ.İ.B.F. İşletme Lisans eğitimini derece ile tamamladı. Yerel yönetimler üzerine yüksek lisans tezi yazdı. 2003 yılında çalışmaya başladığı İSTAÇ A.Ş.'de, İnsan Kaynakları Personeli, 2005 yılında Eğitim Şefi, 2010 yılında İnsan Kaynakları Şefi, 2012 yılında İnsan Kaynakları Müdürü olarak atandı. 8 Mayıs 2018 tarihinden itibaren İSPARK A.Ş. Genel Müdürlük görevini yürütmekte.

İBB Kültür AŞ Kemal Kaptaner/Belediyeye giriş tarihi: 2018

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu. Mart-Temmuz 2012 döneminde Anadolu Ajansı Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevini yürüttü. 2012 yılının Temmuz ayında İMKB Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine atanan Kaptaner, Şubat 2013 itibariyle aynı kurumda danışman olarak görev yapmaya devam etti. 2014 yılının Eylül ayında Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirildi. Kemal Kaptaner, 8 Ocak 2018 tarihinde İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı.

Ağaç Peyzaj AŞ Genel Müdürü Faruk Kacar/Belediyeye giriş tarihi: 2005

1982 yılında İstanbul Beyoğlu'nda doğan Faruk Kacır, aslen Giresun Şebinkarahisarlı. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüne yatay geçiş yaparak mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda Halkla İlişkiler Uzmanı olarak görev yaptı. 2008 yılında göreve başladığı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de; Özel Kalem, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Pazarlama Satış Müdürlüğü görevlerinde bulunan Kacır, 2014 Temmuz ayında getirildiği Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından, 2016 Mart ayı itibariyle İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü olarak atandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyeliği de bulunan Kacır, evli ve iki çocuk babası.

BELBİM Genel Müdürü Ahmet AK/Belediyeye giriş tarihi: 1994

Ahmet Ak 1991 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden “Onur Öğrencisi” unvanıyla mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki Meslek hayatına, 1994 yılında İSBAK A.Ş. de Muhasebe Şefi olarak başlayan Ak, 1998 yılında BELBİM A.Ş. de Muhasebe Müdürü oldu. Kariyeri belediyede geçti. 21 Temmuz 2016 tarihinde Belbim AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve 3 çocuğu olan Ahmet Ak Arapça ve İngilizce biliyor.

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BELTUR AŞ Genel Müdürü Ahmet Ketenci/Belediyeye giriş tarihi: 2002

1981 yılında İstanbul ‘da doğdu. İlköğrenimini Beyoğlu Kaptanpaşa İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise öğrenimini Eyüp İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Mart 2002'de Belbim A.Ş.'de Bilişim Ağları ve Akbil Teknik Hizmetler Koordinatörlüğü ile başladı. 2007 yılında Beltur A.Ş.'de göreve başlayan Ketenci, Satış Pazarlama ve Bilgi İşlem'den sorumlu müdürlük yaptı. 2013 yılında İşletmeler, Satış Pazarlama ve Kafeterya İşletmeleri Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. Halen, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta. 12 Haziran 2014 tarihinde Beltur A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanan Ketenci, evli ve iki çocuk sahibi.

BİMTAŞ Genel Müdürü Arif Peyami Başkaraca/Belediyeye giriş tarihi: 1996

1967 yılında Adapazarı'nda doğdu. İlk, orta, lise tahsilini aynı yerde tamamladı. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. 1996 yılında İGDAŞ Mukavele ve Kesin Hesap Müdürlüğü'nde sırasıyla Uzman İnşaat Mühendisi, Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görev yaptı. 2002 yılı Ocak ayında Etüt Proje ve Harita Müdürlüğü'ne atandı. 2002 yılı Ekim ayında KİPTAŞ Hakediş ve Kesin Hesap Müdürlüğü'nde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. Aynı yıl KİPTAŞ Planlama ve İhale Müdürlüğüne, 2004 yılında ise Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 18.04.2011 tarihinden itibaren BİMTAŞ Genel Müdürü olarak görev yapmakta.

Boğaziçi Proje Yönetimi Genel Müdürü Dinçer Çetinbaş/Belediyeye giriş tarihi: 2010

Dinçer Çetintaş, 28 Temmuz 1977 yılında İstanbul'da doğdu. 1996 yılında Özel Fatih Erkek Lisesi'ni bitiren Çetintaş, 2000 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 2004'ten 2010 yılına kadar İstanbul İlgi Hastanesi Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2010-2015 yılları arasında Sağlık A.Ş Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Çetintaş, 04.09.2015 tarihinde Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürlüğüne atandı. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetiminde de görev yapan Çetintaş bir dönem UCLG Sağlık Komite Başkanlığı ve İBB Spor Kulübü Genel Sekreterliği ve de TBF Eğitim Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Türkiye Basketbol Federasyonu As Başkanı, TBF Milli Takımlar Sorumlusu ve görevlerini yürütmekte.

Güven Su-Hamidiye Genel Müdürü Halim Tosun /Belediyeye giriş tarihi: 1997

1996 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri bölümünü bitirdi. İGDAŞ'ta 1997 yılında göreve başladı, sırasıyla Bütçe Şefliği, Bütçe Finansman Müdür Yardımcılığı ve Mali İşler Müdürlüğü görevinde bulundu, 2015 yılından Ağustos 2017' ye kadar aynı kurumda Genel Müdür Yardımcısı (Mali – Ticari) olarak görev yaptı. 08.08.2017 tarihinden itibaren HAMİDİYE A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Halim TOSUN aynı zamanda GÜVEN SU A.Ş. Genel Müdürlük görevine de Vekâlet etmektedir. Halim TOSUN İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babası.

İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük/Belediyeye giriş tarihi: 2000

26.06.1980 yılında Bakırköy'de doğdu. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar, ardından İşletme Lisans eğitimini tamamlayarak, 2009 yılında MBA (Master of Business Administration) Yüksek Lisans derecesini elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSBAK A.Ş 'de çalışmaya başladı. 2000-2004 yılları arasında Yazılım Uzmanı olarak çalışmalar yapan Muhammed Alyürük, ülkemizin ilk Elektronik Denetle Sistemi, Cep Trafik, Dijital Görüntü Nakli, Akıllı Trafik Sinyalizasyon sistemi gibi projelerinde aktif rol aldı. 2006 Haziran ayında İSBAK A.Ş 'de Haberleşme ve Görüntü̈ Sistemleri Şefliği görevine, 2007 Nisan ayında Bilgi teknolojileri Şefliği görevine, 2011 Aralık ayında ise ARGE ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevine atandı. Muhammed Alyürük, 2015 Eylül ayından itibaren İSBAK A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmakta. Evli ve 2 çocuk babası. İngilizce

bilmekte.

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İSFALT Genel Müdürü Ahmet Ağırman/Belediyeye giriş tarihi: 1997

İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi'nden 1985 yılında inşaat mühendisi olarak mezun olan Ahmet Ağırman, 1997 yılına kadar serbest olarak çalıştı. Erzurum İl Genel Meclis üyeliği, İl Daimi Encümen üyeliği ve Plan-Bütçe ve Mali İşler Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan Ağırman'ın ilk İSTON deneyimi 1997 yılında başladı. BİMTAŞ A.Ş.'nın kurulmasının ardından bu şirkette görev yapmaya başlayan Ahmet Ağırman, şirket bünyesinde koordinatörlük ve proje müdürlüğü görevlerinin ardından 2007 – 2011 yılları arasında BİMTAŞ AŞ'de Genel Müdür olarak görev yaptı. Ağırman; 1999 depreminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Kriz Masası Hasar Tespit Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 25 Kasım 2014 itibariyle İSFALT Genel müdürü görevini yürütmekte. Ağırman evli ve dört çocuk babası.

Enerji AŞ Genel Müdürü Fatih Saltabaş/Belediyeye giriş tarihi: 2005

1977 yılında Erzincan'da doğdu. 2000 yılında Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu. 2005 yılında İSTAÇ A.Ş.’de Proje Geliştirme ve Ar-Ge şefi olarak atandı. 2012 yılında ihdas edilen Endüstriyel Atık Müdürlüğü'ne atandı. 04.09.2015 tarihinde Enerji A.Ş. Genel Müdürlüğüne atandı. Halen aynı görevi yürütmekte olan Fatih Saltabaş İngilizce bilmekte evli ve iki çocuk babası.

İSTANBUL İMAR AŞ Genel Müdürü Nevzat Gürler/Belediyeye giriş tarihi: 2004

1960 yılında Gümüşhane'de doğdu. 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden ve 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nden mezun oldu. 1985-2003 yılları arasında inşaat, hafriyat ve madencilik sektörlerinde yönetici olarak çalıştı. 2004-2009 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. MÜSİAD üyesi olan Nevzat Gürler evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmekte.

Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu/Belediyeye giriş tarihi: 1994

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, Atatürk Üniversitesi-Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi bölümüne girdi. Özel sektör tecrübesinden sonra Temmuz 1994 yılında, İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürlüğü Edirnekapı Merkez Fabrikası’nda Fabrika Müdürü olarak göreve başlayan Bekaroğlu, aynı kurumda 1997- 2005 yılları arasında, Yatırımlar-Satın Alma ve Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Ocak 2005’te Ağaç A.Ş.’de Uygulama Müdürü olarak göreve başladı. Salih Bekaroğlu, 17 Mart 2005 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler/Belediyeye giriş tarihi: 2015

1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra 04.09.2015 Tarihinde Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirilen Yakup Güler 16 Şubat 2018 tarihinden itibaren Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Vekaleten atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilen Yakup Güler, evli ve dört çocuk babası.

İSTAÇ Genel Müdürü Fahrettin Soran/Belediyeye giriş tarihi: 1994

1958 yılında Sivas’ta doğan Fahrettin Soran ilkokul tahsilini Kağıthane'de Lise tahsilini İstanbul İmam Hatip Lisesinde, Üniversite tahsilini 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Pedagoji bölümünde bitirdi. 1994 yılında İ.B.B. Hamidiye A.Ş. de Satın alma Müdürü olarak göreve başladı. 1998 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptı. 2004 yılında Hamidiye A.Ş.de 6 ay vekâleten Genel Müdürlük yaptı. 2005 yılında Deniz Hizmetleri Müdürü olarak başladığı İSTAÇ A.Ş.de 2010 yılında İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevinde bulundu. 2012 yılında İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Ekim 2015'ten bu yana ise İSTAÇ Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. İ.B.B. Meclis Üyeliği görevi de yapmış olan Soran, evli ve iki çocuk babası.

İSTON Genel Müdürü Deniz Demir/Belediyeye giriş tarihi: 1997

1973 yılında Bayburt'ta doğan Deniz Demir, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Bayburt İmam Hatip Lisesi'nden sonra, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Demir, bir süre uzmanlık alanında eğitmenlik yaptı. 1997-1998'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığı'nda Denetim Uzmanı olarak görev yapan Deniz Demir, 1998-2000 yılları arasında İSTON'da Uzman olarak bulundu. Ardından 2000-2002 tarihlerinde İSTON'daki görevini Tahsilat ve Finans şefi olarak sürdürdü. 2011 yılına kadar İSTON'da Genel Müdür Danışmanlığı yapan Deniz Demir, 2011'den beri Mali İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 25.11.2014 tarihi itibariyle İSTON Genel Müdürlüğü görevine atanan Demir'in, içinde Execulive MBA Yönetici Geliştirme Programı'nın da bulunduğu çok sayıda teknik ve yönetim içerikli eğitimi bulunuyor. İngilizce ve Arapça bilen Deniz Demir evli ve üç çocuk babası.

İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Yusuf Kotil/Belediyeye giriş tarihi: 1994

1965 Rize doğumlu olan Yusuf Kotil ilk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. MBA, Yönetici Geliştirme Eğitimi, Proje Yönetimi Sertifika Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi Trafik Mühendisliği eğitimi gibi yurtiçi ve yurtdışı eğitimler aldı, seminerlere katıldı. Profesyonel iş hayatına aile şirketleri KOTİLOĞLU İnşaat’ta başlayan Kotil, 1994 yılında İGDAŞ A.Ş.’de Elektronik Sistemler Mühendisi, 1996 yılında SCADA Teknik Şefi görevlerini yürüttü. 1997 yılında İSBAK A.Ş.’de göreve başlaması ile Ar&Ge Departmanı’nın kuruluşunda mühendis olarak görev yaptı. 2004 – 2010 yılları arasında Ar&Ge ve BT Müdürü, 2010 – 2015 yılları arasında Proje Uygulama Müdürü görevlerini yürüttü. Eylül 2015 tarihinde İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası. İngilizce biliyor.

İSTGÜVEN Genel Müdürü AŞ Sadi Taylan/Belediyeye giriş tarihi: ??

1977 Yılında Elazığ'da doğan Sadi Taylan Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. İş hayatına 1999 yılında özel sektörde üst düzey yönetici olarak başladı. Kitap okumak ve spor yapmak ilgi alanları arasında. Evli ve üç çocuk babası olan Sadi Taylan İngilizce biliyor.

İSYÖN Genel Müdürü Ali Yandır/Belediyeye giriş tarihi: 2000

19 Mart 1962'de Kahramanmaraş-Göksun'da doğdu. Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Bir dönem özel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Sn. Yandır, 2000-2005 yılları arasında SPOR AŞ Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2005 yılından itibaren ULAŞIM AŞ'nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdüren Yandır 13 Şubat 2015 tarihinde ULAŞIM AŞ Genel Müdürlüğüne vekaleten atandı. 04.09.2015 tarihinde Özidaş (İSYÖN A.Ş.) Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Kafkas Çeçen Dayanışma Derneği başta olmak üzere değişik sivil toplum kuruluşlarında farklı görevlerde bulundu. Sn. Yandırevli ve üç çocuk babası.

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KİPTAŞ Genel Müdürü Cengiz Erdem/Belediyeye giriş tarihi: 1997

1969 yılında Kars'ta dünyaya gelen Cengiz Erdem, 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 2014 yılında Okan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Meslek hayatına kendi şirketinde başlayan ERDEM, özel sektörde de yöneticilik yaptıktan sonra 1997 yılında KİPTAŞ'ta Harita Mühendisi olarak görevlendirilmiştir. Erdem, sırasıyla Harita Uygulama Şefi, Altyapı ve Harita Uygulama Şefi, Altyapı Harita Uygulama ve Proje Amiri, Kentsel Dönüşüm Amiri, İmar ve Kentsel Dönüşüm Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Cengiz ERDEM 20 Şubat 2019 tarihi itibariyle KİPTAŞ Genel Müdürlüğüne vekâleten atanmıştır. SPK Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olan Erdem, evli ve 3 çocuk babası.

Medya AŞ Genel Müdürü Abdurrahman Tığ/Belediyeye giriş tarihi: 2017

1969 yılında Giresun'da doğan Abdurrahman TIĞ, İlk Öğretimini Giresun'da, Orta Öğretimini Trabzon İmam Hatip Lisesinde Yüksek Öğrenimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Basın Yayın sektöründe başladığı meslek hayatını farklı sektörlerde yöneticilik yaparak sürdürdü. En son Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğünü yürüten TIĞ, 29 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki olan Medya A.Ş. Genel Müdürlüğüne atandı. Abdurrahman TIĞ, Evli ve üç çocuk babası.

Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu/Belediyeye giriş tarihi: 1986

1 Mart 1957’de Rize’nin Güneysu ilçesinde doğan Kasım KUTLU, 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Profesyonel hayatta birçok üst düzey yöneticilik deneyimi bulunan Kutlu, sırasıyla; Sarıyer Belediyesi’nde Makine İkmal Müdür Yardımcılığı, Çaykur’ da Bakım Onarım Müdürlüğü, Kağıthane Belediyesi’nde Makine İkmal Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Genel Müdürlük görevini yürütmekte olduğu İSBAK A.Ş.'nin 1986 yılında kuruluş çalışmalarında da görev alan Kasım KUTLU, 1994-1999 yılları arasında da İSBAK A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Bu süre içinde İSBAK’ı Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında teknoloji üreten bir yapıya kavuşturdu ve Türkiye'de bu alandaki birçok ilke imza attı. 2004 yılından itibaren İSBAK A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine tekrar atanmasının ardından, pazarlama birimini kurdu ve İSBAK'ı sektöründe Türkiye'nin lider kuruluşu haline getirdi. 2005 yılından itibaren yaptığı açılımlar neticesinde İSBAK'ın yurtdışı pazarda da yer almasını sağladı. Akıllı Ulaşım Sistemleri sektöründe birçok ulusal ve uluslar arası yayını bulunan Kutlu, 04.09.2015 tarihinde Ulaşım A.Ş. Genel müdürlüğüne atanmıştır. Kamu deneyiminin yanı sıra özel sektörde, inşaat ve enerji alanlarında çalışmalar yapmış olan Kasım Kutlu'nun sosyal ve bölgesel derneklerde de başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri bulunuyor.

Otobüs AŞ Abdullah Yasir Şahin/Belediyeye giriş tarihi: 2000

1963'te Konya, Seydişehir'de doğdu.1982 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 1982-83 yılında AÜ İlahiyat Fakültesinde Arapça hazırlık okudu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Stratejik Yönetim Geliştirme Sertifika Programı'nı, 2017'de İstanbul Üniversitesi AUZEF Tarih Bölümünü bitirdi. 1988-2000 yıllarında Özel Sağlık Sektöründe Müdür, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı. 2000-2004 yılları arasında; İBB İstanbul Sağlık A.Ş. Genel Müdürlüğü yaptı. 2005-2010 yıllarında TMSF adına; Demirel ve Garipoğlu gruplarında Genel Müdürlük yaptı. 1 Haziran 2010'dan itibaren İBB İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. İlim Yayma Cemiyeti Başakşehir Şube Başkanlığını sürdürmekte olan Şahin, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile fotoğrafçılık ve doğa sporlarıyla ilgilenmektedir. İngilizce ve Arapça bilmekte olup, bir kız ve üç erkek çocuk babası.

İSPER AŞ Salih Çil/Belediyeye giriş tarihi: 1998

Kars'ta 1975 yılında dünyaya gelen Salih ÇİL, ilk, orta ve lise tahsilini burada yaptı. Kars Anadolu Lisesi'nden 1992 yılında mezun olan Çil üniversite tahsilini Trakya Üniversitesi Tarih Bölümünde yaptı. 1998 yılında bu üniversiteden mezun olan Salih ÇİL aynı yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İGDAŞ'ta çalışma hayatına başladı. İGDAŞ'ta 2010 yılına kadar çeşitli kademelerde yöneticilik yapan Çil, aynı yıl SAĞLIK AŞ'de Satın Alma ve İhaleler Müdürü olarak görev aldı. 27 Aralık 2016 tarihinde SAĞLIK AŞ Genel Müdürlüğü görevine atanan ÇİL, 26 Mart 2018 tarihinde İSPER A.Ş. olarak ismi güncellenen şirkette Genel Müdürlük görevine devam etmekte.

Spor İstanbul AŞ Muhammed Abdulhalim Aksu/Belediyeye giriş tarihi: ??

1982, Üsküdar doğumlu. Ortaokul eğitimini Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesi, Lise eğitimini Özel Fazilet Fen Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Amerika’da İşletme üzerine yaptı. Türk Hava Yolları ve özel sektörde yöneticilik yaptı. Evli ve iyi derecede İngilizce bilmekte.

Şişli Kültür AŞ

Alican Bakkal

UGETAM AŞ Şenol Yıldız/Belediyeye giriş tarihi: 1997

1972 yılında Trabzon'da doğdu.1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında GYTE de Çevre Müh.Yüksek Lisans programını bitirdi. 2002 yılında ABD Üniversity of Pittsburg da İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Okulunu bitirdi. 2003 yılında ABD Robert Morris Üniversity de İşletme/Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programını bitirdi. 1997 yılında Türkiye'de ilk defa Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İşletilmesi uygulamasında Çevre Mühendisi olarak İSTAÇ A.Ş.de çalışmaya başladı. İstanbul'da biri 6000 ton/gün diğeri 300 ton/gün kapasiteli iki düzenli depolama sahasının işletilmesi projesinde görev aldı. 2001 yılında İSTAÇ A.Ş.de İşletme Müdür Yardımcılığı yaptı. 2003 yılında ABD de Robert Morris Üniversity de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2004 yılında İSTAÇ A.Ş.de Proje Etüt Müdürlüğü yaptı. Birçok çevre projesi hayata geçirdi. 2005 yılında YTÜ Çevre Müh.liği Doktorasını tamamladı. 2012 yılında İSTAÇ A.Ş.Teknik Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Temmuz 2016 tarihinden itibaren UGETAM Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Türkiye'de Katı Atıkların Yönetimi ve Çevre Yönetimi konusunda birçok hizmetleri bulunan Şenol Yıldız İngilizce, Fransızca bilmekte olup evli ve iki çocuk babası.