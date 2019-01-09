Borcunu zamanında ödeyen vatandaş da bir seçim babalığı bekliyor

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak. Söz konusu uygulamanın maliyeti ise yıllık 2.4 milyar TL'yi bulacak. Devlet seçim öncesi kredi kartı borçlarından esnafın nakit sıkıntısına kadar pek çok sıkıntılı konuya el attı, kaçak yapılarda oturanlar için imar affının süresini uzattı. Vergisini zamanında ödeyen, devlete masraf çıkarmamaya çalışan vatandaş da bir ödül bekliyor. Onlar da seçim öncesi bir müjde beklentisi içindeler.

31 Mart 2019 yerel seçimlerine başlamadan önce Türkiye seçim ekonomisi havasına girdi. Halkbank esnafa kredi yağdıracak. Ziraat Bankası önemli bir mağduriyeti gidermek için kredi kartı borcu olan vatandaşlara uygun faiz ile kredi imkânı sunuyor. Öte yandan dar gelirli vatandaşların 80 TL'ye kadar olan elektrik faturası devlet tarafından karşılanacak. Bu seçim paketi uygulamaları vatandaş için faydalı, fakat vergisini zamanında ödeyen, maaşı daha eline geçmeden brüt ücreti üzerinden vergisi kesilen, çocuğunu devletin elini rahatlatarak özel okula gönderen, KYK borcunu zamanında ödeyen, GSS borcu olmayan, yani kimseye borçlu kalmadan ve devlete borcunu zamanında ödeyen vatandaş da seçim öncesi devletten bir kolaylık bekliyor.

YILLIK MALİYETİ 2.4 MİLYAR TL

Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Koordinatörü Olgun Sakarya konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Sakarya, söz konusu uygulamanın yıllık maliyetinin 2.4 milyar TL’yi bulacağını söyledi.

“150 KW/SA BASAMAK DİYEBİLİRİZ”

2017 yılında 35 milyon abonenin, 54 milyar kw/sa elektrik kullandığını söyleyen Olgun Sakarya, “Bunu böldüğünüz zaman abone başına 1600 kw/sa gibi bir rakam buluyoruz. Bunu da 12’ye böldüğümüzde bir abone ayda ortalama 150 kw/sa kullanmış oluyor. Ancak bu çok kaba bir hesap. Bu meskenlerin içinde yazlıklar da var. Apartmanların merdiven otomatikleri de var. Onları da düşmek lazım. Bu rakamları düştüğünüz zaman yaklaşık 28 milyon abone var diyebiliriz. Kullanımı da 50 milyar kw/saate düşürebiliriz

50 milyar bölü 28 milyon hesabından, bir abone yıllık 1900 kw/sa elektrik kullanıyor diyebiliriz. Aylık kullanımı bulmak için de bu rakama 12’ye böldüğümüzde abone başına 158-160 kw/sa gibi bir rakam çıkıyor.

Yani ortalama tüketim açısından bakarsak 150 kw/sa bir basamak diyebiliriz.” açıklamasında bulundu.

“YILLIK MALİYETİ 2.4 MİLYAR TL”

150 kw/sa kullanımın karşılığının 80 TL 60 kuruş olduğunu söyleyen Sakarya, “2 buçuk milyon ailenin bundan yaralanacağı söylendi. Yani 2 buçuk milyon, çarpı 80, çarpı 12 desek, bunun devlete maliyeti konusunda yıllık 2.4 milyar TL gibi bir rakam verebiliriz.” ifadelerini kullandı.

150 KW SAAT Mİ KARŞILANACAK, 80 TL Mİ?

Olgun Sakarya sözlerini şöyle noktaladı:

Bu destek 150 kw/sa, 80 TL olarak açıklandı. Peki ileride zam geldiği takdirde ne olacak? O zaman 150 kw/saatin maliyeti artacak. Devlet o zaman da 150 kw/saat mi karşılayacak yoksa yine 80 TL mi verecek?

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINI AZALTIR

Söz konusu uygulamanın kaçak elektrik kullanımının azaltılması açısından önemli katkılar sağlayabileceğini belirten Sakarya, “Bu uygulama kaçak elektrik kullanımının önüne geçer. Parası olmadığı için bu yola başvuran vatandaşlar da artık kaçak kullanımdan vazgeçebilir.” dedi.

FATİH ALTAYLI: BUNDAN BÖYLE TEK KURUŞ VERGİ VERMEYECEĞİM Habertürk yazarı Fatih Altay'lı da bugünkü yazısında af konusuna yer verdi. Devletin çıkardığı aflardan yararlanmadığını belirten Altaylı 'Çünkü affedilmesi gereken bir şey yapmamışım yıllardır' dedi. İşte Altay'lının yazısının ilgili kısmı:Vergimi ödemişim, otoyollardan paramı ödeyerek geçmişim, kaçak inşaat yapmamışım, devletin arazisini gasp etmemişim, elektrik, su parasını günü gelmeden ödemişim, kredi kartı borcumu ödemişim, ödeyememişsem, en yüksek faizden borçlanmışım. Kısacası sorumlu ve namuslu bir vatandaş gibi davranmışım. Karşılığında ne elde etmişim? Tek bir şey. İç huzuru. Ama artık onu da elde edemiyorum. Çünkü enayi yerine konmak, insana koyuyor. Yatağa yatınca “Biz salak mıyız” diye düşünüyorum hep. Ama merak etmeyin, yine de bu yukarıda söylediklerimin hiç birini yapmayacağım. Huzurlu bir salak olmayı, huzursuz bir uyanık olmaya tercih ederim.

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