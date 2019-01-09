Borcunu zamanında ödeyen vatandaş da bir seçim babalığı bekliyor

31 Mart 2019 yerel seçimlerine başlamadan önce Türkiye seçim ekonomisi havasına girdi. Halkbank esnafa kredi yağdıracak. Ziraat Bankası önemli bir mağduriyeti gidermek için kredi kartı borcu olan vatandaşlara uygun faiz ile kredi imkânı sunuyor. Öte yandan dar gelirli vatandaşların 80 TL'ye kadar olan elektrik faturası devlet tarafından karşılanacak. Bu seçim paketi uygulamaları vatandaş için faydalı, fakat vergisini zamanında ödeyen, maaşı daha eline geçmeden brüt ücreti üzerinden vergisi kesilen, çocuğunu devletin elini rahatlatarak özel okula gönderen, KYK borcunu zamanında ödeyen, GSS borcu olmayan, yani kimseye borçlu kalmadan ve devlete borcunu zamanında ödeyen vatandaş da seçim öncesi devletten bir kolaylık bekliyor.
Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Koordinatörü Olgun Sakarya konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Sakarya, söz konusu uygulamanın yıllık maliyetinin 2.4 milyar TL’yi bulacağını söyledi.
2017 yılında 35 milyon abonenin, 54 milyar kw/sa elektrik kullandığını söyleyen Olgun Sakarya, “Bunu böldüğünüz zaman abone başına 1600 kw/sa gibi bir rakam buluyoruz. Bunu da 12’ye böldüğümüzde bir abone ayda ortalama 150 kw/sa kullanmış oluyor. Ancak bu çok kaba bir hesap. Bu meskenlerin içinde yazlıklar da var. Apartmanların merdiven otomatikleri de var. Onları da düşmek lazım. Bu rakamları düştüğünüz zaman yaklaşık 28 milyon abone var diyebiliriz. Kullanımı da 50 milyar kw/saate düşürebiliriz
50 milyar bölü 28 milyon hesabından, bir abone yıllık 1900 kw/sa elektrik kullanıyor diyebiliriz. Aylık kullanımı bulmak için de bu rakama 12’ye böldüğümüzde abone başına 158-160 kw/sa gibi bir rakam çıkıyor.
Yani ortalama tüketim açısından bakarsak 150 kw/sa bir basamak diyebiliriz.” açıklamasında bulundu.
150 kw/sa kullanımın karşılığının 80 TL 60 kuruş olduğunu söyleyen Sakarya, “2 buçuk milyon ailenin bundan yaralanacağı söylendi. Yani 2 buçuk milyon, çarpı 80, çarpı 12 desek, bunun devlete maliyeti konusunda yıllık 2.4 milyar TL gibi bir rakam verebiliriz.” ifadelerini kullandı.
Olgun Sakarya sözlerini şöyle noktaladı:
Bu destek 150 kw/sa, 80 TL olarak açıklandı. Peki ileride zam geldiği takdirde ne olacak? O zaman 150 kw/saatin maliyeti artacak. Devlet o zaman da 150 kw/saat mi karşılayacak yoksa yine 80 TL mi verecek?
Söz konusu uygulamanın kaçak elektrik kullanımının azaltılması açısından önemli katkılar sağlayabileceğini belirten Sakarya, “Bu uygulama kaçak elektrik kullanımının önüne geçer. Parası olmadığı için bu yola başvuran vatandaşlar da artık kaçak kullanımdan vazgeçebilir.” dedi.
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