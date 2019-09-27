Elektrik ve doğalgaz için ödenen miktar ne kadar arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılının birinci dönemini kapsayan (Ocak-Haziran) elektrik ve doğalgaz fiyatlarını açıkladı. Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2019 yılı birinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan bin kWh’in altında ortalama 53,8 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kWh ve üstünde ise ortalama 53,3 kuruş ödedi.

Vatandaşların konutlarda 1 kilowatt saat elektrik için son altı ayda ödediği ortalama 53,8 kuruş, 2018 yılının aynı döneminde 45,4 kuruştu. Başka bir deyişle vatandaşın 1 kilowatt saat elektrik için ödediği rakam yüzde 18.5 arttı.

DOĞALGAZ ÖDEMESİ YÜZDE 19.05 ARTTI

Benzer durum doğalgaz için de geçerli. Vatandaşlar 2018 yılının birinci döneminde 1 metreküp doğalgaz için ortalama 113.9 kuruş öderken, bu rakam 2019 yılının birinci yarısında yüzde 19.05 artışla 135.6 kuruşa çıktı.

SANAYİDE DE ARTTI

Sanayide de durum pek farklı değil. Sanayide 2018 yılının birinci yarısında 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 30,2 kuruş ödenirken, 2019’un aynı döneminde ortalama 48,1 kuruş ödendi.

Doğalgaz için ise 2018 yılının ilk döneminde 1 metreküp doğalgaz için ortalama 104,2 kuruş ödeyen sanayici, 2019 yılının aynı döneminde 167 kuruş ödendi.

Sanayide elektrikte artış yüzde 59.27 olurken, doğalgazda yüzde 60.2 oldu.