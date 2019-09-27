Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elektrik ve doğalgaz için ödenen miktar ne kadar arttı?

TÜİK verilerine göre geçen yılın ilk yarısında 1 kilowatt saat (kWh) elektrik için ortalama 45.4 kuruş ödeyen vatandaş bu yılın aynı döneminde 53.8 kuruş ödüyor. 2018'in ilk yarısında 1 metreküp doğalgaz için ise ortalama 113.9 kuruş ödeyen vatandaşlar bu yılın aynı döneminde 135.6 kuruş ödüyor. Bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre vatandaşın cebinden 1 kWh elektrik için yüzde 18.5, 1 metreküp doğalgaz için yüzde 19.05 fazla para çıkıyor. 2019 yılının ikinci döneminde elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar ise henüz verilere yansımadı.

Sozcu.com.tr
11:28 -
Haberler Ekonomi
Elektrik ve doğalgaz için ödenen miktar ne kadar arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılının birinci dönemini kapsayan (Ocak-Haziran) elektrik ve doğalgaz fiyatlarını açıkladı. Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2019 yılı birinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan bin kWh’in altında ortalama 53,8 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kWh ve üstünde ise ortalama 53,3 kuruş ödedi.

Vatandaşların konutlarda 1 kilowatt saat elektrik için son altı ayda ödediği ortalama 53,8 kuruş, 2018 yılının aynı döneminde 45,4 kuruştu. Başka bir deyişle vatandaşın 1 kilowatt saat elektrik için ödediği rakam yüzde 18.5 arttı.

DOĞALGAZ ÖDEMESİ YÜZDE 19.05 ARTTI

Benzer durum doğalgaz için de geçerli. Vatandaşlar 2018 yılının birinci döneminde 1 metreküp doğalgaz için ortalama 113.9 kuruş öderken, bu rakam 2019 yılının birinci yarısında yüzde 19.05 artışla 135.6 kuruşa çıktı.

SANAYİDE DE ARTTI

Sanayide de durum pek farklı değil. Sanayide 2018 yılının birinci yarısında 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 30,2 kuruş ödenirken, 2019’un aynı döneminde ortalama 48,1 kuruş ödendi.

Doğalgaz için ise 2018 yılının ilk döneminde 1 metreküp doğalgaz için ortalama 104,2 kuruş ödeyen sanayici, 2019 yılının aynı döneminde 167 kuruş ödendi.

Sanayide elektrikte artış yüzde 59.27 olurken, doğalgazda yüzde 60.2 oldu.

Son güncelleme: 11:30 27.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more