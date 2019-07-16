Elektrik zammı sanayiciyi çarptı

Geçen ay gelen zamlı faturayı gören sanayici soluğu OSB yönetiminde aldı. elektriğe geçen yıl yapılan yüzde 40’lık zammın ardından bu haziran ayında gelen yüzde 15 zam, işletmeleri isyan noktasına getirdi .OSB’lerden alınan bilgiye göre; geçen yıl mart ayında 23 kuruş olan kwh bedeli haziran ayında 53 kuruşa yükseldi. OSB yetkilileri zammın 15 ayda yüzde 130’u bulduğunu belirtirken haziran faturasını eline alan sanayicilerin öfkeyle OSB yönetiminin kapısına dayandığını kaydettiler.

“FABRİKAYI KAPATACAĞIM ÜRETİMİ DURDURUYORUM”

Dünya Gazetesi’nden Esra Özarfat’ın haberine göre; Bir sanayici, ” Ben mayısta 240 bin lira ödedim., haziranda bayram tatili nedeniyle daha az çalıştım. Buna rağmen 260 bin lira fatura geldi. fabrikayı kapatacağım üretimi durduruyorum.” dedi.

İKİ TEMEL SORUN VAR

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) yönetim Kurulu Başkanı, Ersan Özsoy, “Burada iki temel sorunumuz var. Birincisi elektrik enerjisi için sanayimizin ödediği fatura anormal oranda arttı, ikincisi de o ay elektrikte maliyetin ne kadar olduğunu bilmiyoruz, ay sonunda görüyoruz. bu da maliyet hesabı yapmamızı engelliyor. Bizler enerjide fiyat artışlarının daha adil bir yöntemle , sanayiciye bu kadar ağır yük getirmeden çözülmesi gerektiğini ve YEKDEM maliyetlerinin düşürülmesi talebimizi en üst düzeyde, bakanlıklarımıza ve EPDK nezdinde de defalarda dile getirdik.” dedi.