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Elektrik zammı yargıya taşınıyor!

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği'nden (ÇETKODER) yapılan elektrik zamlarına tepki geldi. ÇETKODER yapılan açıklamada 14.9’luk zam oranın geri çekilmesi talep edildi. Zammın geri çekilmemesi halinde ise konunun yargıya taşınacağı belirtildi.

18:35 -
Haberler Ekonomi
Elektrik zammı yargıya taşınıyor!

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, elektriğe 1 Temmuz'da da yüzde 15 zam yapıldığını belirtirken son bir yılda elektrik fiyatlarına 5 kez zam yapıldığını dile getirdi. Göktaş, “Yapılan bu zam ile birlikte son 2 senede elektriğe yüzde 60.9 oranında zam gelmiş oldu” ifadesini kullandı.

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“YARGIYA TAŞIYACAĞIZ”

Milli gazetedeki habere göre, yapılan zamların dar gelirli vatandaşı zor duruma düşürdüğünü ifade eden Göktaş, “Öncelikle bu yapılan zammın yetkililerce bir kez daha gözden geçirilerek geri çekilmesini tüketiciler adına talep ediyoruz. Netice itibari ile zam geri çekilmez ise tüketici vatandaşlarımızın aleyhine olan bu hususu kısa süre içinde yargıya taşıyacağız” diye konuştu.

Bursa Ekonomi istanbul Sanayi zam
Son güncelleme: 18:43 01.10.2019
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