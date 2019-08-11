Elektrikli scooter’lar yaygınlaşıyor! Plakaları neden yok?

İstanbul sokaklarında ulaşıma alternatif olarak elektrikli scooterlar yer almaya başladı. Dünyanın pek çok yerinde görülen bu uygulama İstanbul gibi trafiği muazzam olan bir şehirde vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sistem şöyle çalışıyor… Cep telefonuna yüklenen bir uygulama ile kullanıcılar civarlarındaki scooterları görebiliyor. Görülen scooter'lardan en yakın olan seçilerek QR kod okutmasıyla birlikte scooter aktif hale getiriliyor.

İSTANBUL’DA HIZ EN FAZLA 18 KİLOMETRE HIZ

Yolculuk sona erdikten sonra yine QR kod ile vasıtanın üzerindeki kilit aktif edilerek uygun bir yere bağlanıyor. İstanbul'da aktif olan Martı isimli scooter'ların en fazla 18 kilometre hız yaptığı belirtiliyor.

Scooter şehir ulaşımına bir alternatif oluşturur mu bilinmez ama bu cihazlar içinde trafikte birtakım kurallar getirilmesi gerekiyor.

Örneğin yurt dışındaki emsallerinde scooter'lara birer plaka veriliyor. Böylece trafik kurallarını ihlal eden bir cihazın plakasını vatandaş bilebiliyor.

BİRÇOK ÜLKEDE YASAL STATÜSÜ YOK

Türkiye'de elektrikli scooterların nasıl hareket edebileceği konusunda tam olarak bir yasal mevzuat yok. Aslına bakarsanız birçok ülkede de yasal statüleri bulunmuyor veya zamanla oluşuyor. Dünyada elektrikli scooter'ın büyük üreticilerinden Bird Los Angeles'ta uzun süren bir mücadelenin ardından yasal statüsünü alabilmişti. Kanada'nın pek çok eyaleti elektrikli scooter'ları yasakladı.

Taşıtın sadece özel mülklerde kullanılabileceğine hüküm getirildi. New York Queens ve Bronx bölgelerinde elektrikli scooter'ların kullanımını yasal hale getirmeye hazırlanırken metrekareye milyonlarca insan düşen Manhattan Adası'nda elektrikli scooter'ların kullanılması yasak.

Bu yılın mayıs ayında Almanya'da elektrikli scooter'ların kullanılması yasalaştı. Bütün elektrikli scooter'lar Almanya Ulaştırma Bakanlığı tarafından kayıt altına alınıyor ve hepsine birer plaka veriliyor. Scooter'ların dar kaldırımlarda yol alması yasaklandı. Cihazın maksimum 20 kilometre hız yapabilmesine karar verilirken sürücünün en az 14 yaşında olması gerekecek.