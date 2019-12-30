Elektrikte serbest tüketici limiti düşürüldü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) konuya ilişkin kararı 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere Resmi Gazete’nin 28 Aralık tarihli sayısında yayımlandı.

Aynı gazetede yer alan diğer bir EPDK kararı uyarınca, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan elektrik enerjisi satış fiyatı, 1 Ocak 2020’den itibaren 27.5683 Kuruş/kWh olarak uygulanacak.

Bu fiyat, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda da uygulanacak. (REUTERS)