Elektronik çekte hazırlıklar tamam

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşulan yeni bir düzenlemeye göre çekler elektronik ortamda kesilebilecek. Böylelikle çekler hamiline olmayacak kime kesildiği belli olacak; çekin kaybolması, çalınması ve karşılıksız çıkması riski ortadan kaldırılacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Eximbank’ın takipteki kredilerinin 414 milyon lira olduğunu, toplam kredilere oranının da binde 3 seviyesinde bulunduğunu dile getiren Pekcan, “Eximbank biraz garantici. Zaten ihracatçılarımız da en çok ondan şikayet ediyor.” ifadesini kullandı.

HELAL AKREDİTASYON KURUMUNDA SON DURUM

Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) görevinin helal belgesi verme değil, sertifika veren kuruluşları akredite etme olduğunu belirten Pekcan, kuruluş aşamalarının tamamlandığını, şu an akreditasyon vermeye hazır olduğunu, ilk olarak da Türk Standardları Enstitüsünün sertifikalarının akredite edilmesi için çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

‘VADE UYGULAMASI SİSTEMİ BOZULMAYACAK’

Pekcan, hamiline yazılı pay senetlerinin takibine ilişkin çalışmaların tamamlandığını ifade ederek, “İnşallah en kısa zamanda yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Aynı zamanda elektronik çek ve bono ile ilgili de çalışmalarımızı tamamladık. Artık elektronik çek sistem üzerinden verilebilecek. Böylelikle bu çekler hamiline olmayacak; kaybolması, çalınma ve karşılıksız çek riskini ortadan kaldırmış olacağız. Vade uygulaması dünyada yok ama o Türkiye’de bir kredi mekanizması gibi çalışıyor. Biz o sistemi bozmayacağız.” diye konuştu.

BANKANIN SİSTEMİ ÜZERİNDEN CİRO EDİLECEK

Elektronik çekler muhatap bankanın sistemi üzerinden düzenlenecek veya ciro edenin hesabının bulunduğu bankanın sistemi üzerinden ciro edilecek. Lehtar ve lehine ciro edilen, hesabının bulunduğu herhangi bir bankanın sistemi üzerinden ve en geç elektronik ibraz başlangıç tarihine kadar onay verebilecek. Onay, zilyetliğin devri niteliğinde olacak. Elektronik çek onaylanana kadar düzenleyen tarafından değiştirilebilecek veya geri alınabilecek. Elektronik çek hamiline yazılı, çizgili ve açık çek olarak düzenlenemeyecek ve elektronik çekte rehin cirosu veya beyaz ciro yapılamayacak.

Sayıştay’ın Bakanlık ile ilgili geçen sene 42 bulgusu olduğunu bu sene söz konusu rakamı 16’ya düşürdüklerini belirten Pekcan, Sayıştay ile beraber Bakanlık ekiplerinin eğitimden geçtiğini ifade etti.

‘TÜRKİYE’YE KARŞI DURAN ÜLKELERİ İKNA EDİN’

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ilişkin de görüşmelerini sürdürdüklerini anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

“Avrupa Birliği, değerlendirme raporunu geçen hafta yayımladı. Burada, ‘Türkiye ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi son derece önemlidir.’ ifadesi yer alıyor. Sorun nerede? AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ile görüşmemde bana ‘Türkiye’ye karşı duran 2-3 ülke var, gidin onları ikna etmeye çalışın’ dedi. Biz de o ülkeleri ikna etmeye çalışıyoruz.”

Bakan Pekcan’ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından Ticaret Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu ve Rekabet Kurumunun 2020 yılı bütçesi ile Ekonomi Bakanlığının kesin hesabı komisyonda kabul edildi. (AA)