Eliaçık: Hedef milyar dolar değerinde şirketler ortaya çıkarmak

6493 sayılı ödeme hizmetlerinin amaç, rol ve sorumluluğunu tanımlayan Kanunda yapılan değişikliklerle birlikte ödemeler alanına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) ait yetkilerin kanundaki bütünlüğü sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na devredildiğini ifade eden Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, “Böylece Merkez Bankası ile BDDK arasında oluşturulan ikili düzenleme ve kontrol mekanizması değiştirilerek görev ve yetkiler tek çatı altında toplanacak” diye konuştu.

“3 AY İÇİN YATIRIMA DÖNÜŞECEK”

2019 yılında yasalaşan 11. Kalkınma Planı’nda belirtilen hedeflerin önemli bir kısmının yıl sona ermeden hızla hayata geçirildiğinin altını çizen Eliaçık, “Hayallerimiz gerçekleşti. Bu gelişme, ödeme hizmetleri sektörü açısından son derece büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı” diye konuştu.

Bu yasayla birlikte uluslararası düzenlemeler ve standartlarla uyumu yakalayarak yenilikçi ve düşük maliyetli ürün ve hizmetlerin yaygınlaştığı bir ödemeler ekosistemine doğru hızla yol alacağımızı ifade eden Burhan Eliaçık, şöyle konuştu: “Uluslararası benzer uygulamaların süratle hayatımıza girdiği ve bu sayede finansal erişimin tabana yayıldığı bir dönem başlayacak. Bu gelişmelerin ülkemiz ödeme hizmetlerinin mevcut bilgi birikimiyle birleşerek, çok kısa sürede, hatta gelecek 3 ay içinde yatırıma dönüşeceğine, sektörün ciddi bir ivme kazanacağına ve 2023 yılı sonunda birden fazla milyar doların üzerinde değerlemeye sahip ödeme ve elektronik para kuruluşuna kavuşacağımıza inancımız tamdır.”

“KURULUŞLAR MEVCUT FİNANSAL SİSTEME TAM ENTEGRE OLACAK”

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve sistemin daha sağlıklı işlemesi amacıyla her fırsatta önemini vurguladıkları birlik talebinin de bu değişikliklerle birlikte gerçekleştiğini söyleyen Burhan Eliaçık, “Bu karar doğrultusunda, sektörümüzün uzun süredir beklediği Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’ne kavuşmuş oluyoruz. Bu önemli adım sayesinde kuruluşların mevcut finansal sisteme tam entegrasyonu sağlanabilecek” dedi.

“PSD2’YE UYUM SAĞLAYACAK VE AÇIK BANKACILIK FAALİYETLERİ GELİŞTİRİLEBİLECEK”

Yeni düzenlemeyle bireyler ve kurumlar için hayatı kolaylaştıracak ödeme çözümlerinin de hayata geçirileceğini ifade eden Eliaçık, “Ödeme hizmeti başlatma ve hesap bilgisi sağlama faaliyetleri olarak tanımlanan yetkilerle, kullanıcıların onayıyla ödeme hesabına ilişkin bilgilerin çevrimiçi platformlarda konsolide sunulması ve başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısındaki ödeme hesabıyla ilgili ödeme başlatılabilmesi mümkün olacak. Böylece kullanıcıların bir uygulama içinde bakiye sorgulayabilmesini ve bu bakiyeyi transfer edebilmesini mümkün kılan uygulamalar hayatımıza girecek. Bu sayede sektörün heyecanla beklediği Avrupa Birliği’nin ‘Payment Services Directive 2′ düzenlemesi ile uyum sağlanacak ve açık bankacılık uygulamaları Merkez Bankası’nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde geliştirilebilecek. Bu vesileyle tüm süreçte sektörümüze desteklerini esirgemeyen T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.