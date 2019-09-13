Mehmet Çelik: Elinde 60 bin eski gazete olan adam

Hemen hemen her gün basılı gazetelerin dijital çağda ayakta kalıp kalamayacağı tartışılırken son dönemde internette satışı artan eski tarihli gazeteler dikkat çekiyor. Bunun nedeni içerik bakımından son derece tartışılan günümüz gazetelerinden dolayı eskiye duyulan özlem değil. Bu bir akım; şahsi müze akımı…

İnsanlar doğdukları güne veya döneme ait gazeteyi ya da takvim yaprağını topluyorlar, ailelerine, sevgililerine hediye ediyorlar. Eski gazete ve takvim yaprağı satan sahaf Mehmet Çelik bunun Avrupa’da çok yaygın bir akım olduğunu söylüyor. Türkiye’de ise bu akım yeni yeni popüler oluyor.

“60 BİNE YAKIN GAZETEM VAR”

Kitap alıp satmaya öğrencilik yıllarında başladığını söyleyen Mehmet Çelik, “Hafta sonları Kadıköy, Neşet Ömer sokakta kitap alıp satıyordum. O yıllarda gazete, dergi ne bulursam alıp depoya koyuyordum. Eskicilerden, evlerden aldığım ciddi bir gazete oldu. Emekli bir savcıdan 1998 yılında 5 bine yakın Cumhuriyet gazetesi almıştım. Söz konusu gazeteler 60’lı ve 80’li yıllara aitti. İşimin omurgasını o oluşturmuştu” diyor.

Çelik Devrici İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) kağıt gazete arşivini 1999 yılında satın aldığını ve şu an toplam 60 bin eski tarihli gazetesi olduğunu bunun ise sadece yarısının satışta bulunduğunu söylüyor ve devam ediyor: 30 bin kadar da arşiv olarak duran var. Bunların fotoğraflarını çekip satışa çıkaracağım.

AVRUPA’DA BAŞLAYAN BİR AKIM

Kişisel müze kurma işinin Avrupa’da başlayan bir akım olduğunu söyleyen Mehmet Çelik, “Avrupa’da insanlar bu tür eski gazeteleri, takvim yapraklarını doğum günü hediyesi olarak vermeye başladılar. İnsanlar doğdukları güne ait her türlü objeyi topluyorlar. Bir nevi insanlar kişisel müzelerini oluşturuyorlar. Doğduğu günün takvim yaprağı, doğduğu günün gazetesi, ilkokulda okuduğu ders kitapları falan… Türkiye’de de insanlar kendi şahsi müzelerini oluşturmaya başladılar.” açıklamasında bulundu.

“EN ÇOK İLGİYİ 90’LI YILLARDA DOĞANLAR GÖSTERİYOR”

Elindeki eski gazete ve takvim yapraklarını daha çok 1990’lı yıllarda doğanların satın aldığını söyleyen Çelik, Müslüm Gürses, Türkan Şoray ve Yılmaz Güney gibi efsane sanatçıların hayranlarının da kapısını aşındırdığını belirtiyor. Sahaf, “Eskiye yönelik bir merak oluştu, talep var. İnsanlar kendi doğduğu günlere ait her türlü şeyi biriktirmeye başladı. Böyle bir akım var. Ağırlıklı olarak 90’lı yıllarda doğanlar babalarına, annelerine hediye olarak alıyorlar. En çok ilgiyi 90’lı yıllarda doğanlar gösteriyor. Bazı talepler de geliyor. Mesela Türkan Şoray, Müslüm Gürses, Bergen, Yılmaz Güney hayranları soruyor. Bu gazeteleri arşivciler ve koleksiyonerler de alıyor.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMİNE GÖRE 200 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Özel günlerin gazetelerinin çok hızlı satıldığını söyleyen Mehmet Çelik belgesel çekimleri için ellerindeki gazetelerin satın alındığını da söyledi. Üniversiteden akademisyenlerin elindeki bütün 1980 yılı Eylül-Ekim ayı gazetelerini aldığını söyleyen Çelik, “12 Eylül 1980’in gazetesi, 10 Kasım 1938’in gazetesi, 27 Mayıs 1960 gazetesi… Örneğin 10 Kasım elime geçtiği gibi satılıyor. Türkiye’de yaşanan sansasyonel olayların gazeteleri çok soruluyor. Üniversiteden akademisyenler 1980 yılı Eylül-Ekim ayı ile ilgili bütün gazeteleri aldılar. Belgesel çekimlerinde kullanılıyor. 15 Temmuz’un gazetelerini birisi topluca aldı. Çok geniş bir konu. Ben efemera (gündelik hayatta kullanılan eşyalar) işi ile çok uğraştım. Gazete biriktirmeye yönelmem de biraz öyle oldu. Sonra farklı boyutlara ulaştı. Takvim yaprağı işi de yapıyorum. Ona da çok ilgi var. Ben genelde 30 liradan satıyorum doğum günü gazetelerini. Ama özel günler 200 liraya kadar çıkıyor.” açıklamasında bulundu.

NASIL SAKLANIYOR?

Eski gazetelerin bakımlarının önemli bir iş olduğunu belirten Mehmet Çelik, “Rutubetsiz bir ortamda, 20 santigrat derece hava sıcaklığında, belirli periyotlarda havalandırarak koruyoruz gazeteleri. Bu şartlarda sıkıntı olmuyor. Bu basit görünse de aslında ciddi bir iş. İnsanın kendisinden dünyada bir tane olduğunun farkına varması bambaşka bir şey.” açıklamasında bulundu.