Elmas, platin ve altın liglerde yer alan markalar belli oldu

Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markaların derecelendirildiği endekste; şirket ve markalar “Elmas”, “Platin” ve “Altın Lig” olarak sıralanıyor. Her ligde, yaklaşık 25 kurum ve marka EFE puanları ile yer alırken, her ligde 5 marka ya da kurum detaylı olarak mercek altına alınarak sektördeki diğer şirketlere kendilerini kıyaslama imkanı sunuluyor.

YTÜ İstatistik Bölümü'nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde saha çalışmaları tamamlanan, Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge ve 72 ilde Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama Yöntemi kullanılarak (CATI) yapılan araştırmada, kurum ve markaların kamuoyu nezdinde yönetim, ürün ve sosyal fayda eksenindeki sergiledikleri performanslarının bıraktığı izler ölçümlendi. Bu çerçevede onlarca sorunun yöneltildiği araştırma için yaklaşık on iki bin kişiyle yaklaşık 120 bin dakikalık telefon görüşmesi yapıldı. Araştırmada Türkiye ekonomisine en çok fayda sağlayan 25 kurum ve marka ile lokomotif 30 farklı sektörde faaliyet gösteren marka ve kurumların algı derinlikleri ölçümlendi.

Şirketlerin yönetim ve ürün performansları dışında topluma faydaları da ölçülüyor

EFE hakkında bilgi veren TİA Başkanı Ertan Acar, hayata geçirilen yeni endeks ile kurum ve markaların ülkeye sağladıkları fayda zemininde itibarlarını tesis eden alt detaylar ortaya çıktığını belirterek, “YTÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ve Dr. Ömer Bilen'in öncülüğünde hayata geçen bu çalışma Türkiye İtibar Endeksi çalışmasının bir alt endeksi durumunda. Türkiye İtibar Endeksi ile kurum ve markaların algı izlerinin bir bakıma röntgen ve kan tahlilini elde ediyoruz. EFE ile bu kez MR'ını da görmüş olacağız. Elde edilen bulgu ve veriler bize, itibarlı kabul edilen marka ve kurumların kamuoyu nezdinde ülke ekonomisine ve topluma ne kadar faydalı şirketler olarak algılandığını, yönetim ve ürün performanslarının toplumda bıraktığı izleri detayları ile verecek” diye konuştu.

EFE üç farklı endeksin birleşiminden oluşuyor

EFE'nin metodolojisi hakkında konuşan YTÜ Öğretim Üyesi Dr. Ömer Bilen ise “EFE, üç endeksin birleşimiyle oluşuyor. Bunlar, marka ya da kurumun yönetimsel performansının kamuoyunda tesis ettiği fayda algısı, ürün performansının oluşturduğu fayda algısı ve kurum ya da markanın topluma kattığı değer ya da ürettiği projeler neticesinde zihinlerde kazıdığı fayda algısı şeklinde özetleyebiliriz. CATİ anketinde bir ana ve üç alt başlık altında 17 farklı soru soruldu. 26 sektörün ilk üç sırada yer alan itibarlı markaları itibar seviyelerine göre Elmas, Platin ve Altın lig olmak üzere üç kategoride toplanmış ve değerlendirme notlarına göre bulundukları liglerde sıralandılar. Bu noktada Ekonomiye Fayda Endeksi'nin bir bileşeni itibar gücü iken diğer bileşeni firma değerlendirmesidir” diye konuştu.

2019 LİGLERİ

Alfabetik Sıralamaya Göre Elmas Lig: Acıbadem Hastanesi, Arçelik, BİM, Coca-Cola, Eczacıbaşı, Enerjisa, ETS Tur, İstikbal Mobilya, Koç Holding, Kiğılı, Mercedes-Benz, Migros, OPET, Petrol Ofisi, Pınar Süt, Sabancı Holding, Samsung, Shell, Sütaş, Torku, Türk Hava Yolları, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Ülker, Vodafone, Ziraat Bankası

Alfabetik Sıralamaya Göre Platin Lig: Abdi İbrahim, Ağaoğlu Şirketler Grubu, Allianz, Altınbaş Holding, Anadolu Sigorta, Atasay, Bayer, Bellona, Boğaziçi Üniversitesi, Bosch, ETİ, Garanti Bankası, Kamil Koç, Medical Park Hastaneler Grubu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Teknosa, Torku, Türk Telekom, Ülker, Uludağ İçecek, UNO, Vakıfbanj, Vestel, Volkswagen, Zen

Alfabetik Sıralamaya Göre Altın Lig: A101, Arçelik, Arko Nem, Avon, AXA Sigorta, Caterpillar, ENKA İnşaat, Folkart, Ford, Günaydın Kebap Restaurant, HD İskender, İstanbul Teknik Üniversitesi, Jival, JollyTur, Kamil Koç, Kelebek Mobilya, Kızılay Maden Suyu, Köfteci Yusuf, Limak Holding, MAC Cosmetics, Nusr-Et, Özel İstanbul Medipol Hastanesi, Pegasus Hava Yolları, Pınar, SuperFresh, TOKİ, Torku, Zorlu Holding.