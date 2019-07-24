Emekli olan vatandaşların maaşlarının yatırılacağı günü iple çekmektedir. İhtiyaçlarını karşılayıp, hayatlarını idame ettirmeleri için gerekli olan maaşları ellerine eksik geçtiğinde ise bunun nedenini oldukça merak ederler. Bu eksikliğin sebebi maaşlarda gerçekleştirilen kesintiler olabilir. Bu kesintilerin birçok nedeni var. Peki, emekli maaşlarında gerçekleştirilen kesintiler nelerdir? Emekli aylığı kesintisi nasıl sorgulanır? İşte ister 4A ister 4B ister de 4C olsun tüm emekli olan vatandaşların merak ettiği emekli vatandaşların internet aramalarında sıklıkla aradığı emekli aylığı kesintileri ile ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarını bulabileceğiniz haberimiz…

EMEKLİ AYLIĞI KESİNTİLERİ NELERDİR?

Her emekli vatandaş maaşında gerçekleşen kesintinin nedenini ya da nedenlerini öğrenmek ister. Peki emekli aylıklarında gerçekleştirilen kesintiler nelerdir?

– Devlete olan borçlarınızdan veya bu borçların icra takibine girmesinden dolayı aylığınızdan ¼ oranında bir kesinti yapılır.

– Nafaka borcunuz var ise ve bu durum dolayısı ile dava edilmişseniz emekli maaşınız nafaka bedelinden azsa tamamına el konur.

– Sağlık hizmetlerinde yararlanıldığında muayene ücretleri, reçete ve ilaç katılım payları maaşınızdan kesilir.

– Emekli olduysanız ancak hala fiilen çalışmaya devam ediyorsanız emekli maaşınızdan Sosyal Güvenlik destekleme prim kesintisi yapılır.

EMEKLİ AYLIĞI KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Emekli aylığınızda bir kesinti yaşandıysa yukarIda saydığımız nedenlerden birini veya daha fazlasını taşıyorsunuzdur. Peki emekli aylıklarındaki kesintileri nasıl sorgulayacaksınız? 4A, 4B ya da 4c emeklilerinin kolaylıkla sorgulama yapabilmesi için e-devlet Kapısını kullanmaları yeterlidir. İşte bu sorgulama esnasında izlemeniz gereken adımlar.

– Öncelikle e-devlet kapısında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu girin.

– Ardından hizmetler bölümünden hangi sigorta tipinden emekli olduysanız onun kesinti sorgulama hizmetini bulup sorgulamaya başlayabilirsiniz.

Size kolaylık sağlaması adına bu sayfaların linkleri;

4A (SSK): https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-kesintileri

4B (Bağ-Kur): https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-ayligi-kesintileri

4C (Emekli Sandığı): https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-kesintileri

Bu linklerden birine bastıktan sonra gerçekleştirmeniz gereken işlemler aynı.

– Eğer e-devlet kapısına kısa bir süre önce giriş yaptıysanız hemen sorgulama sayfasına girecekseniz. Ancak giriş yapmadıysanız önce kimlik doğrulama (giriş yapma) sayfasına yönlendirileceksiniz.

– Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

– E-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

– Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.