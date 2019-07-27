Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyelerine sayılı günler kaldı!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde. Bayram masraflarını karşılamak isteyen emeklilere yatacak olan ikramiye miktarı ve tarihi araştırılmaya başlandı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kesin olmamakla birlikte bayram ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Daha önce olduğu gibi yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek.

İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacaktır.

YENİ EMEKLİ OLANLAR FAYDALANABİLECEKLER Mİ?

2019’da Kurban Bayramı’nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL’lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.